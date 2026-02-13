小S回歸《小姐不熙娣》！吳姍儒代班1年退場　感性發聲：覺得幸福

記者孟育民／台北報導

小S（徐熙娣）因痛失大S，暫別節目《小姐不熙娣》1年，13日正式宣布復工。如今幫忙代班的吳姍儒任務結束，稍早發聲表示：「早就知道卻憋著不能說，現在終於可以跟所有觀眾們一起期待S姐回歸啦～～～這一年的合作非常感謝，又派又薔，交到很多新朋友，覺得幸福。」

▲吳姍儒感性發聲。（圖／資歷照／記者周宸亘攝）

在小S宣布復工後，B2也發文透露兩人商談的有趣過程，他先是拋出一句：「那….就確定這個時間囉？」但小S猶豫不決：「嗯…好…誒誒…等一下…我再想一想….」令氣氛一度凝重，B2最後決定連拋3句話：「好啦…不要再換時間了…就這樣…週五中午左右吧」、「好！沒問題！後續我們都會努力準備好！不用擔心」、「好，那我要趕快掛電話了 ，避免你忽然反悔了 Bye！」說完就直接掛電話。

B2也不忘感謝在小S休息期間，代班主持人們的幫忙：「也謝謝 Sandy 薔薔 派派 這麼盡責全力挺到底！謝謝大家！」小S也強調，持續給自己時間只會讓情緒更加低落，因此決定開始工作，希望透過這段時間的努力，能夠重新找回自己喜愛的樣子，讓粉絲更加期待。