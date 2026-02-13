大咖歌后幫男友驚喜慶生　「飯店櫃檯1句話」她意外抓姦...氣到砸蛋糕

記者蔡琛儀／台北報導

剛推出《愛了100萬次的我》新歌經典自選輯的丁噹，將在年後4月18日帶著「夜遊」夜未眠巡迴演唱會重返高雄巨蛋開唱，日前她到高雄特別到年貨大街辦年貨，本身就喜歡逛年貨大街的她認真採購，買了6大袋年貨回家過年，感受年味及人情味。

▲▼ 丁噹日前去逛高雄的年貨大街。（圖／相信音樂提供）

店家一看到丁噹紛紛熱情合照、送禮，還大唱丁噹的經典情歌〈我愛他〉、〈猜不透〉，民眾的熱情讓她收獲滿滿，因此丁噹也宣布將特別選在情人節這天再度南下高雄，晚上5點在高雄捷運美麗島站，擔任一日情歌站長，唱情歌給大家聽。

談到情人節，其實丁噹的經典歌曲〈我愛他〉MV撕心裂肺的劇情，其實來自丁噹的真實故事，當年初戀男友生日，她工作結束後到飯店找他，準備一群人開生日派對，到了飯店，櫃台告訴她男友另外還開一間房間，她以為是男友密謀驚喜，沒想到走到房門外，聽到房內傳出女生的聲音，她一敲門瞬間房裡安靜無聲，丁噹大喊：「我知道你在裡面。」當房門一打開，她看到對方和以前追過的女生及女生閨蜜在一起，當場氣到直接把蛋糕砸在牆上，最後兩人也分手了。

▲ 丁噹開心體驗台灣辦年貨氣氛。（圖／相信音樂提供）

此外，丁噹與阿弟的「〈可以是朋友〉歌唱大賽」由於反應熱烈，決定延長報名時間至22日，詳情請關注丁噹、相信音樂官方臉書、Instagram、微博、微信。