大咖歌后幫男友驚喜慶生　「飯店櫃檯1句話」她意外抓姦...氣到砸蛋糕

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

龜梨和也要來台灣了！6月直衝高雄
一口枯井「測你過年前財運」
沈玉琳請假出院過年！最新病況曝光
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

Lulu 陳漢典 徐千京 Soya 吳中天 王月 金城武 陳佩賢

丁噹幫男友驚喜慶生　「飯店櫃檯1句話」她意外抓姦...氣到砸蛋糕

記者蔡琛儀／台北報導

剛推出《愛了100萬次的我》新歌經典自選輯的丁噹，將在年後4月18日帶著「夜遊」夜未眠巡迴演唱會重返高雄巨蛋開唱，日前她到高雄特別到年貨大街辦年貨，本身就喜歡逛年貨大街的她認真採購，買了6大袋年貨回家過年，感受年味及人情味。

▲▼ 丁噹情人節將在高雄擔任一日情人站長。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 丁噹日前去逛高雄的年貨大街。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 丁噹情人節將在高雄擔任一日情人站長。（圖／相信音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

店家一看到丁噹紛紛熱情合照、送禮，還大唱丁噹的經典情歌〈我愛他〉、〈猜不透〉，民眾的熱情讓她收獲滿滿，因此丁噹也宣布將特別選在情人節這天再度南下高雄，晚上5點在高雄捷運美麗島站，擔任一日情歌站長，唱情歌給大家聽。

談到情人節，其實丁噹的經典歌曲〈我愛他〉MV撕心裂肺的劇情，其實來自丁噹的真實故事，當年初戀男友生日，她工作結束後到飯店找他，準備一群人開生日派對，到了飯店，櫃台告訴她男友另外還開一間房間，她以為是男友密謀驚喜，沒想到走到房門外，聽到房內傳出女生的聲音，她一敲門瞬間房裡安靜無聲，丁噹大喊：「我知道你在裡面。」當房門一打開，她看到對方和以前追過的女生及女生閨蜜在一起，當場氣到直接把蛋糕砸在牆上，最後兩人也分手了。

▲▼ 丁噹情人節將在高雄擔任一日情人站長。（圖／相信音樂提供）

▲ 丁噹開心體驗台灣辦年貨氣氛。（圖／相信音樂提供）

此外，丁噹與阿弟的「〈可以是朋友〉歌唱大賽」由於反應熱烈，決定延長報名時間至22日，詳情請關注丁噹、相信音樂官方臉書、Instagram、微博、微信。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

丁噹

推薦閱讀

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　「臀推190KG」吐真實心情！

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　「臀推190KG」吐真實心情！

11小時前

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到　身分曝光GG了

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到　身分曝光GG了

4小時前

周杰倫直指「方文山變了」！大嘆：已經不是我認識的他

周杰倫直指「方文山變了」！大嘆：已經不是我認識的他

6小時前

八點檔女星真實身份是「董事長千金」　登自家尾牙脫衣秀火辣身材

八點檔女星真實身份是「董事長千金」　登自家尾牙脫衣秀火辣身材

21小時前

Lulu、陳漢典婚禮辦完不到一個月　鴻海尾牙「無預警公布寶寶名字」！

Lulu、陳漢典婚禮辦完不到一個月　鴻海尾牙「無預警公布寶寶名字」！

22小時前

Soya走過感情陰霾！公開喜訊「重新認識自己」　激吻椅人超甜畫面曝光

Soya走過感情陰霾！公開喜訊「重新認識自己」　激吻椅人超甜畫面曝光

2/12 15:17

等了半年...周杰倫演唱會真的來了！　4月正式起跑「首站地點曝光」

等了半年...周杰倫演唱會真的來了！　4月正式起跑「首站地點曝光」

5小時前

「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷　親曝被解雇真相

「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷　親曝被解雇真相

2/12 14:44

44歲偶像劇男神娶陸女星10年　「消失台灣演藝圈」久違露面曝近況

44歲偶像劇男神娶陸女星10年　「消失台灣演藝圈」久違露面曝近況

2/12 15:47

快訊／小S宣布正式復工！　「重回攝影棚」新照曝：給自己3個月時間

快訊／小S宣布正式復工！　「重回攝影棚」新照曝：給自己3個月時間

5小時前

餐廳沒別人！金城武神隱多年「私密聚會」曝光　麥浚龍進門嚇傻：充滿電影感

餐廳沒別人！金城武神隱多年「私密聚會」曝光　麥浚龍進門嚇傻：充滿電影感

2/12 15:21

恭喜！愛雅剖腹順產3100克男寶寶　夫妻倆當場痛哭：迎接美好的時刻

恭喜！愛雅剖腹順產3100克男寶寶　夫妻倆當場痛哭：迎接美好的時刻

5小時前

熱門影音

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下
不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責

不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責
黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？
《陽光女子合唱團》票房破5億　翁倩玉喜收導演5萬大紅包

《陽光女子合唱團》票房破5億　翁倩玉喜收導演5萬大紅包
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤

記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤
許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」

許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」
坤達閃兵後復工：想很多　「做錯了會好好面對」

坤達閃兵後復工：想很多　「做錯了會好好面對」
粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?
李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片

李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片
李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上

李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上
田中千繪.范逸臣會結婚嗎?　爸爸：只要女兒幸福就好

田中千繪.范逸臣會結婚嗎?　爸爸：只要女兒幸福就好
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

李千娜天體營激吻小8「看到毛」　趙逸嵐「撞臉懷秋」找白潤音演一家XD

李千娜天體營激吻小8「看到毛」　趙逸嵐「撞臉懷秋」找白潤音演一家XD

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

看更多

【當局者迷】大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前0

大咖歌后幫男友驚喜慶生　「飯店櫃檯1句話」她意外抓姦...氣到砸蛋糕

50分鐘前10

Lulu、陳漢典主持鴻海尾牙嚇壞　見證千萬紅包抽10包：沒有極限

1小時前0

陳姸霏哭成「受傷小動物」黃河不捨　他首度被讚有戀愛感超害羞！

1小時前10

小S回歸《小姐不熙娣》！吳姍儒代班1年退場　感性發聲：覺得幸福

1小時前20

陶晶瑩被拍「躲廁所吃生魚片」　親揭背後原因：人生像四格漫畫

2小時前0

2男2女神合體了！楊謹華只穿「貼身運動上衣」現身　火辣身材被看光

2小時前1430

詹雅雯直奔金寶山看大S！　「激動蹲地痛哭」喊話具俊曄：不要失去勇氣

2小時前0

陳昊森突曬摟肩親密照！甜加「愛心貼圖」　上月才傳熱戀小2歲女星

2小時前0

釜山女神李晧禎為《功夫》獻出第一次　1000張電影票免費拿

3小時前1

勸小S復工過程曝光！製作人B2揭對話內容　連拋3句秒定案：怕她反悔

讀者迴響

熱門新聞

  1. 隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　吐真實心情！
    11小時前102
  2. 20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到
    4小時前102
  3. 周杰倫直指「方文山變了」！
    6小時前811
  4. 八點檔女星真實身份是「董事長千金」登自家尾牙
    21小時前1012
  5. Lulu、陳漢典鴻海尾牙「無預警公布寶寶名字」！
    22小時前245
  6. Soya走過感情陰霾！公開喜訊「重新認識自己」
    2/12 15:17
  7. 等了半年...周杰倫演唱會確定4月起跑「首站地點曝光」
    5小時前6
  8. 「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷
    2/12 14:44123
  9. 44歲偶像劇男神「消失台灣演藝圈」久違露面曝近況
    2/12 15:4781
  10. 快訊／小S宣布正式復工！「重回攝影棚」新照曝
    5小時前246
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合