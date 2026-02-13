ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

龜梨和也要來台灣了！6月直衝高雄
一口枯井「測你過年前財運」
沈玉琳請假出院過年！最新病況曝光
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

Lulu 陳漢典 徐千京 Soya 吳中天 王月 金城武 陳佩賢

陳姸霏哭成「受傷小動物」黃河不捨　他首度被讚有戀愛感超害羞！

記者黃庠棻／台北報導

公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》集結陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎演出，小年夜（15日）將播出精彩大結局，陳姸霏將迎來告白戲，卻哭到淚眼汪汪，讓黃河情緒也被牽動超「毋甘（不捨）」，不過他透露這次因為劇中「幸琪程軒」CP，難得被誇讚「讓人有戀愛感」，十分害羞。

▲《人生只租不賣》即將迎來大結局。（圖／公視台語台提供）

▲《人生只租不賣》即將迎來大結局。（圖／公視台語台提供）

林予晞飾演的「嵐姐」擔任最終回「關鍵人物」，再度團結星河房管事務所，她形容有種「苦盡甘來」的感覺，希望戲外也跟嵐姐一樣，持續帶給大家溫暖與希望。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《人生只租不賣》是台灣首部以「房管」為題材的台語劇集，透過租屋故事，重新定義對房屋與家的想像，本周（15日）將播出大結局，程軒（黃河飾）在弟弟程瀚（王品澔飾）鼓勵下，決定找幸琪（陳姸霏飾）告白；另一方面，日月粗暴入主星河掌權，程軒選擇離開，嵐姐（林予晞飾）爆出小三傳聞，星河五人幫四分五裂，危機之下，眾人如何再度重新凝聚，並找回自己生命中的位置？

▲《人生只租不賣》即將迎來大結局。（圖／公視台語台提供）

▲《人生只租不賣》即將迎來大結局。（圖／公視台語台提供）

陳姸霏和黃河的感情戲迎來最高潮，程軒坦白了和幸琪母親之間300萬的契約，原本想像中的甜蜜告白幻滅，幸琪大受打擊。黃河回憶拍攝時，陳姸霏眼神充滿了受傷和難過，自然地被牽動情緒「尤其是姸霏的眼睛非常大，加上淚眼汪汪，像是受傷的小動物，我心中也覺得很煎熬與不捨。」

▲《人生只租不賣》即將迎來大結局。（圖／公視台語台提供）

▲《人生只租不賣》即將迎來大結局。（圖／公視台語台提供）

陳姸霏則說「我們壓力都非常大，因為台詞量很多，且情緒有轉折，算是我覺得數一數二困難的戲！」本劇即將完結，黃河坦言首次用台語表演，還是感到些許緊張忐忑，劇集播出後，得到很多肯定回饋，才漸漸安心，特別感謝台語老師幫忙，看到本劇引起大家對居住議題的共鳴，以及對「家與人」的討論，是最感動的事情。

▲《人生只租不賣》即將迎來大結局。（圖／公視台語台提供）

▲《人生只租不賣》即將迎來大結局。（圖／公視台語台提供）

對於劇中不少詮釋粉紅泡泡的情節，黃河也笑說獲讚「沒想到黃河這麼帥，讓人有戀愛感」的評價，讓他十分害羞。陳姸霏飾演的幸琪從放懶懶到獨當一面，有了對家的期待，觀眾一個月來跟著她又笑又淚，陳姸霏充滿感謝表示「謝謝大家，我幸福地好好拍完了屬於自己的全台語戲劇挑戰！」

林予晞飾演的嵐姐在最後兩集可說是「關鍵人物」，她和趙學聖（周詠軒飾）複雜關係也將畫下句點。林予晞表示「心情就跟嵐姐一樣，終於走到這一步，有種苦盡甘來、倒吃甘蔗的感覺，希望自己一直像嵐姐一樣散播溫暖，帶正能量給觀眾與社會。」她透露頌缽老師看劇後，特別傳訊息告訴她「嵐姐整個人氣氛很好」，代表自己功課做很足，相當欣慰。

▲《人生只租不賣》即將迎來大結局。（圖／公視台語台提供）

▲《人生只租不賣》即將迎來大結局。（圖／公視台語台提供）

「小林」謝章穎和「姍姍」王真琳同樣因《人生只租不賣》獲得不少感動回饋，王真琳從不會台語到全台語演出，甚至挑戰日文台詞，親友看完都狂讚，她因此去報考日文檢定，順利通過N4「想到去年每天都苦背台詞的日子雖然很辛苦，但也讓自己知道還有更多無限的可能！」

▲《人生只租不賣》即將迎來大結局。（圖／公視台語台提供）

▲《人生只租不賣》即將迎來大結局。（圖／公視台語台提供）

謝章穎表示「這世代大家租屋買房都很不容易，透過戲劇讓大家產生共鳴，雖然不見得因此獲得解法，卻能讓觀眾有所紓解，覺得是一件很美好的事。」

導演王逸鈴感性說「希望影集不只在講租房子，而是描繪人們的遷徙與安放，我們每個人都在尋找一個能安放身心的地方，星河也許可以作為大家的引路人，這就是我想傳達的！」《人生只租不賣》播出精彩大結局後，全劇將持續在Hami Video影劇館+上架，帶來農曆過年期間最溫暖的感動。

▲《人生只租不賣》即將迎來大結局。（圖／公視台語台提供）

▲《人生只租不賣》即將迎來大結局。（圖／公視台語台提供）

《人生只租不賣》探討新世代中不同的居住型態，包括近年廣受討論的社會住宅等，以輕喜劇結合社會議題，打造出「新型態台語職人劇」，也是首部以房管為題材的台語劇集，重新定義對房屋和家的想像。《人生只租不賣》全劇12集，每週日晚間8點公視台語台首播，每週播出兩集，中華電信MOD和Hami Video同日9點跟播上架。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

人生只租不賣陳姸霏黃河林予晞王真琳謝章穎

推薦閱讀

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　「臀推190KG」吐真實心情！

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　「臀推190KG」吐真實心情！

11小時前

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到　身分曝光GG了

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到　身分曝光GG了

4小時前

周杰倫直指「方文山變了」！大嘆：已經不是我認識的他

周杰倫直指「方文山變了」！大嘆：已經不是我認識的他

6小時前

八點檔女星真實身份是「董事長千金」　登自家尾牙脫衣秀火辣身材

八點檔女星真實身份是「董事長千金」　登自家尾牙脫衣秀火辣身材

21小時前

Lulu、陳漢典婚禮辦完不到一個月　鴻海尾牙「無預警公布寶寶名字」！

Lulu、陳漢典婚禮辦完不到一個月　鴻海尾牙「無預警公布寶寶名字」！

22小時前

Soya走過感情陰霾！公開喜訊「重新認識自己」　激吻椅人超甜畫面曝光

Soya走過感情陰霾！公開喜訊「重新認識自己」　激吻椅人超甜畫面曝光

2/12 15:17

等了半年...周杰倫演唱會真的來了！　4月正式起跑「首站地點曝光」

等了半年...周杰倫演唱會真的來了！　4月正式起跑「首站地點曝光」

5小時前

「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷　親曝被解雇真相

「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷　親曝被解雇真相

2/12 14:44

44歲偶像劇男神娶陸女星10年　「消失台灣演藝圈」久違露面曝近況

44歲偶像劇男神娶陸女星10年　「消失台灣演藝圈」久違露面曝近況

2/12 15:47

快訊／小S宣布正式復工！　「重回攝影棚」新照曝：給自己3個月時間

快訊／小S宣布正式復工！　「重回攝影棚」新照曝：給自己3個月時間

5小時前

餐廳沒別人！金城武神隱多年「私密聚會」曝光　麥浚龍進門嚇傻：充滿電影感

餐廳沒別人！金城武神隱多年「私密聚會」曝光　麥浚龍進門嚇傻：充滿電影感

2/12 15:21

恭喜！愛雅剖腹順產3100克男寶寶　夫妻倆當場痛哭：迎接美好的時刻

恭喜！愛雅剖腹順產3100克男寶寶　夫妻倆當場痛哭：迎接美好的時刻

5小時前

熱門影音

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下
不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責

不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責
黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？
《陽光女子合唱團》票房破5億　翁倩玉喜收導演5萬大紅包

《陽光女子合唱團》票房破5億　翁倩玉喜收導演5萬大紅包
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤

記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤
許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」

許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」
坤達閃兵後復工：想很多　「做錯了會好好面對」

坤達閃兵後復工：想很多　「做錯了會好好面對」
粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?
李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片

李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片
李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上

李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上
田中千繪.范逸臣會結婚嗎?　爸爸：只要女兒幸福就好

田中千繪.范逸臣會結婚嗎?　爸爸：只要女兒幸福就好
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

李千娜天體營激吻小8「看到毛」　趙逸嵐「撞臉懷秋」找白潤音演一家XD

李千娜天體營激吻小8「看到毛」　趙逸嵐「撞臉懷秋」找白潤音演一家XD

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

看更多

【6000萬車禍】雲梯車出勤擦撞保時捷　認定已避讓女駕駛免罰

即時新聞

剛剛
剛剛
10分鐘前0

大咖歌后幫男友驚喜慶生　「飯店櫃檯1句話」她意外抓姦...氣到砸蛋糕

49分鐘前10

Lulu、陳漢典主持鴻海尾牙嚇壞　見證千萬紅包抽10包：沒有極限

1小時前0

陳姸霏哭成「受傷小動物」黃河不捨　他首度被讚有戀愛感超害羞！

1小時前10

小S回歸《小姐不熙娣》！吳姍儒代班1年退場　感性發聲：覺得幸福

1小時前20

陶晶瑩被拍「躲廁所吃生魚片」　親揭背後原因：人生像四格漫畫

2小時前0

2男2女神合體了！楊謹華只穿「貼身運動上衣」現身　火辣身材被看光

2小時前1430

詹雅雯直奔金寶山看大S！　「激動蹲地痛哭」喊話具俊曄：不要失去勇氣

2小時前0

陳昊森突曬摟肩親密照！甜加「愛心貼圖」　上月才傳熱戀小2歲女星

2小時前0

釜山女神李晧禎為《功夫》獻出第一次　1000張電影票免費拿

2小時前1

勸小S復工過程曝光！製作人B2揭對話內容　連拋3句秒定案：怕她反悔

讀者迴響

熱門新聞

  1. 隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　吐真實心情！
    11小時前102
  2. 20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到
    4小時前102
  3. 周杰倫直指「方文山變了」！
    6小時前811
  4. 八點檔女星真實身份是「董事長千金」登自家尾牙
    21小時前1012
  5. Lulu、陳漢典鴻海尾牙「無預警公布寶寶名字」！
    22小時前245
  6. Soya走過感情陰霾！公開喜訊「重新認識自己」
    2/12 15:17
  7. 等了半年...周杰倫演唱會確定4月起跑「首站地點曝光」
    5小時前6
  8. 「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷
    2/12 14:44123
  9. 44歲偶像劇男神「消失台灣演藝圈」久違露面曝近況
    2/12 15:4781
  10. 快訊／小S宣布正式復工！「重回攝影棚」新照曝
    5小時前246
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合