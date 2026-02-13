陳姸霏哭成「受傷小動物」黃河不捨　他首度被讚有戀愛感超害羞！

記者黃庠棻／台北報導

公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》集結陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎演出，小年夜（15日）將播出精彩大結局，陳姸霏將迎來告白戲，卻哭到淚眼汪汪，讓黃河情緒也被牽動超「毋甘（不捨）」，不過他透露這次因為劇中「幸琪程軒」CP，難得被誇讚「讓人有戀愛感」，十分害羞。

▲《人生只租不賣》即將迎來大結局。（圖／公視台語台提供）

林予晞飾演的「嵐姐」擔任最終回「關鍵人物」，再度團結星河房管事務所，她形容有種「苦盡甘來」的感覺，希望戲外也跟嵐姐一樣，持續帶給大家溫暖與希望。

《人生只租不賣》是台灣首部以「房管」為題材的台語劇集，透過租屋故事，重新定義對房屋與家的想像，本周（15日）將播出大結局，程軒（黃河飾）在弟弟程瀚（王品澔飾）鼓勵下，決定找幸琪（陳姸霏飾）告白；另一方面，日月粗暴入主星河掌權，程軒選擇離開，嵐姐（林予晞飾）爆出小三傳聞，星河五人幫四分五裂，危機之下，眾人如何再度重新凝聚，並找回自己生命中的位置？

陳姸霏和黃河的感情戲迎來最高潮，程軒坦白了和幸琪母親之間300萬的契約，原本想像中的甜蜜告白幻滅，幸琪大受打擊。黃河回憶拍攝時，陳姸霏眼神充滿了受傷和難過，自然地被牽動情緒「尤其是姸霏的眼睛非常大，加上淚眼汪汪，像是受傷的小動物，我心中也覺得很煎熬與不捨。」





陳姸霏則說「我們壓力都非常大，因為台詞量很多，且情緒有轉折，算是我覺得數一數二困難的戲！」本劇即將完結，黃河坦言首次用台語表演，還是感到些許緊張忐忑，劇集播出後，得到很多肯定回饋，才漸漸安心，特別感謝台語老師幫忙，看到本劇引起大家對居住議題的共鳴，以及對「家與人」的討論，是最感動的事情。

對於劇中不少詮釋粉紅泡泡的情節，黃河也笑說獲讚「沒想到黃河這麼帥，讓人有戀愛感」的評價，讓他十分害羞。陳姸霏飾演的幸琪從放懶懶到獨當一面，有了對家的期待，觀眾一個月來跟著她又笑又淚，陳姸霏充滿感謝表示「謝謝大家，我幸福地好好拍完了屬於自己的全台語戲劇挑戰！」

林予晞飾演的嵐姐在最後兩集可說是「關鍵人物」，她和趙學聖（周詠軒飾）複雜關係也將畫下句點。林予晞表示「心情就跟嵐姐一樣，終於走到這一步，有種苦盡甘來、倒吃甘蔗的感覺，希望自己一直像嵐姐一樣散播溫暖，帶正能量給觀眾與社會。」她透露頌缽老師看劇後，特別傳訊息告訴她「嵐姐整個人氣氛很好」，代表自己功課做很足，相當欣慰。

「小林」謝章穎和「姍姍」王真琳同樣因《人生只租不賣》獲得不少感動回饋，王真琳從不會台語到全台語演出，甚至挑戰日文台詞，親友看完都狂讚，她因此去報考日文檢定，順利通過N4「想到去年每天都苦背台詞的日子雖然很辛苦，但也讓自己知道還有更多無限的可能！」

謝章穎表示「這世代大家租屋買房都很不容易，透過戲劇讓大家產生共鳴，雖然不見得因此獲得解法，卻能讓觀眾有所紓解，覺得是一件很美好的事。」

導演王逸鈴感性說「希望影集不只在講租房子，而是描繪人們的遷徙與安放，我們每個人都在尋找一個能安放身心的地方，星河也許可以作為大家的引路人，這就是我想傳達的！」《人生只租不賣》播出精彩大結局後，全劇將持續在Hami Video影劇館+上架，帶來農曆過年期間最溫暖的感動。

《人生只租不賣》探討新世代中不同的居住型態，包括近年廣受討論的社會住宅等，以輕喜劇結合社會議題，打造出「新型態台語職人劇」，也是首部以房管為題材的台語劇集，重新定義對房屋和家的想像。《人生只租不賣》全劇12集，每週日晚間8點公視台語台首播，每週播出兩集，中華電信MOD和Hami Video同日9點跟播上架。