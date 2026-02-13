2男2女神合體了！楊謹華只穿「貼身運動上衣」現身　火辣身材被看光

記者黃庠棻／台北報導

2026全台最強健身廣告登場「虎鐵健身 X 器械皮拉提斯」特邀代言人楊謹華、劉以豪、及品牌摯友張軒睿、温貞菱，同台拍攝全新品牌廣告，前段化身「虎鐵戰士，保衛核心」；後段，天后級音樂人為品牌打造的主題曲〈虎鐵say that again〉響起，四位藝人唱跳、對嘴、走位，彷彿在拍動感MV。

▲楊謹華、劉以豪、張軒睿、温貞菱為健身房代言。（圖／虎鐵健身X器械皮拉提斯提供）



楊謹華在廣告中扮演「核心女神」，劉以豪擔綱「肌肉男神」，張軒睿是「韻律天菜」，温貞菱則為「自律仙女」，他們穿上韻律服分享體驗心得，温貞菱講到「成為更好的自己」時搞笑滑出眼淚，被張軒睿吐槽「太煽情了啦」。

眾人隨即以歌舞形式演繹品牌主題曲〈虎鐵say that again〉，該曲由曾與張惠妹、蔡依林等歌手合作過的音樂人廖偉傑所製作，渲染力十足。楊謹華透露，最常在虎鐵做皮拉提斯及禪柔「環境舒服，教練很細心，能針對身體情況做調整、加強和改善」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊謹華、劉以豪、張軒睿、温貞菱為健身房代言。（圖／虎鐵健身X器械皮拉提斯提供）

加入虎鐵一年多，楊謹華覺得核心、手臂、大腿前側肌力三個部位改善特別明顯，她說「比如唱歌的時候，現在就懂得怎麼運用核心去幫忙，唱高音就比較滑順了！」



劉以豪表示，教練會依他的身體狀態調整課程內容，譬如有時打羽球後肩膀不適就會加強「虎鐵的環境跟教練都非常專業，每次上課都能得到舒緩，更認識自己的身體」，曾受過傷的他，以前筋比較僵硬，但在虎鐵運動近一年後逐漸改善。

▲楊謹華、劉以豪、張軒睿、温貞菱為健身房代言。（圖／虎鐵健身X器械皮拉提斯提供）



張軒睿也在虎鐵訓練近一年，他最常使用Reformer核心床，加強自覺比較弱的下肢跟核心「虎鐵環境很舒適，很常剛開始訓練就想偷懶休息，然後教練就會立刻增加強度，蠻有趣的。」他坦言全身都會訓練，核心尤其改善許多，更知道如何穩定身體「現在走路都會自然挺直，也減少很多腰痠背痛。」

▲楊謹華、劉以豪、張軒睿、温貞菱為健身房代言。（圖／虎鐵健身X器械皮拉提斯提供）



温貞菱每周都去上課，最常使用Cadillac鞦韆床，懸吊加彈簧的身體整合神器，主要訓練腿部的控制及深層核心。加入半年多，最明顯的改變是核心「一開始幾乎每次進到懸吊或彈簧的動作，身體就會一直抖。一段時間後，發現核心比較有力，動作更能持續，連走路或跑步都安定許多。」

▲楊謹華、劉以豪、張軒睿、温貞菱為健身房代言。（圖／虎鐵健身X器械皮拉提斯提供）