詹雅雯直奔金寶山看大S！　「激動蹲地痛哭」喊話具俊曄：不要失去勇氣

記者蔡琛儀／綜合報導

女星大S（徐熙媛）2日逝世一週年，具俊曄更親自為亡妻在金寶山設計紀念雕像，日前正式揭幕，S家人以及眾多親友都到場參加揭幕儀式。金曲歌后詹雅雯今（13日）也在社群曬出到大S雕像前獻花致哀的影片，「熙媛謝謝妳，給予我的鼓勵，我永遠記得，愛妳。」

▲▼ 詹雅雯去看大S，忍不住悲痛落淚。（圖／翻攝詹雅雯YouTube）

詹雅雯2023年要動第三次的腦部手術時，大S 、具俊曄及小S曾托人送花關心、寫卡片鼓勵，大S更說：「無意間看到妳生病的消息，就忍不住的一直關心，我想這就是緣分，相信妳一定很辛苦，但是我一直在心裡為妳禱告！無論未來如何，我們最後還是會相遇。」暖心表示下次一定要去看詹雅雯演唱會，去年得知大S的噩耗，更是讓詹雅雯悲痛不已。

詹雅雯這次帶著小花束到場，以及大S生前和具俊曄一起送她的卡片，並感傷念起當年大S對她的祝福，還對著大S的雕像喊話，「這個是大S妳說的喔，無論未來如何，我們還是會相遇，我相信妳這句話，我也相信光頭寫的。」

▲▼ 詹雅雯帶著大S和具俊曄當初寫的卡片。（圖／翻攝詹雅雯YouTube）

而具俊曄當初在給詹雅雯打氣的卡片上提到，時常聽到大S提到詹雅雯的狀況，鼓勵她不要失去勇氣，因此詹雅雯也不忘喊話具俊曄：「光頭，你也不要失去勇氣，熙媛沒有離開，熙媛的愛留著，熙媛的愛都還在，就像你所留下的這些字眼。」

她直言大S像是天使一樣，自己到現在都保留著大S寫給她的卡片，趁著要過年了人比較少趕緊過來金寶山致意，「熙媛，妳要保佑S媽、小S，也要保佑酷龍，能夠永遠用愛撫平他心裡的傷痛，S媽也是有妳的愛，填補空洞，讓孩子們也知道，他們的媽媽是天使。」