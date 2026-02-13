ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
龜梨和也要來台灣了！6月直衝高雄
一口枯井「測你過年前財運」
沈玉琳請假出院過年！最新病況曝光
釜山女神李晧禎為《功夫》獻出第一次　1000張電影票免費拿

記者吳睿慈／綜合報導

奇幻動作鉅獻《功夫》預計在13日上映，知名手遊品牌同日也正式宣布與電影《功夫》展開期間限定聯名合作，橫跨線上與線下推出一系列挑戰任務與觀影福利，手遊還邀請到「釜山女神」李晧禎參演助攻，開啟了她的「第一次」，令粉絲都興奮不已。

▲▼釜山女神李晧禎為《功夫》獻出第一次。（圖／拉斯維加斯娛樂城提供）

▲釜山女神李晧禎為《功夫》獻出第一次。（圖／拉斯維加斯娛樂城提供）

拉斯維加斯娛樂城表示，此次選擇與《功夫》合作，正是看中九把刀作品橫跨不同世代的影響力。從《那些年，我們一起追的女孩》、《月老》、《殺手》、《報告老師》等經典小說與電影開始，九把刀一路陪伴無數讀者與影迷成長，而《功夫》更是他等待 25 年 的夢想之作，「能與這樣一部集結情懷與熱血的作品合作，是一次非常榮幸的跨界嘗試。」
 
本次聯名不僅止於遊戲內活動，更全面擴大至戶外曝光與影像創作。活動期間，民眾可在 北、中、南多處戶外大型看板，看見拉斯維加斯娛樂城結合《功夫》的聯名形象視覺；同時，官方也推出翻玩《功夫》前導預告的聯名廣告影片，以遊戲風格重新詮釋電影中的武俠世界觀，成功吸引玩家與影迷目光。

▲▼釜山女神李晧禎為《功夫》獻出第一次　北、中、南都可看到她。（圖／拉斯維加斯娛樂城提供）

▲李晧禎為《功夫》獻出第一次拍攝遊戲廣告。（圖／拉斯維加斯娛樂城提供）

而談到這次拍攝經驗，李晧禎也分享自己的「第一次」回憶。她表示，過去多以平面模特兒工作為主，這次是 首次拍攝影像廣告，讓他印象格外深刻；更讓他驚喜的是，廣告畫面還被製作成 公車廣告，成為人生中另一個首次體驗，「搭配的照片被做得非常帥氣，看到的時候真的很開心。」此外，她也透露，聽說農曆過年期間還有機會在電視上看到自己的廣告，直呼這次合作對她而言是一次「非常特別、難忘的體驗」。

▲▼釜山女神李晧禎為《功夫》獻出第一次　北、中、南都可看到她。（圖／拉斯維加斯娛樂城提供）

▲這次聯名合作，品牌預計送出一千張電影票。（圖／拉斯維加斯娛樂城提供）

相較過去的異業合作，拉斯維加斯娛樂城指出，此次活動最大亮點在於強調「玩家的實際參與感」。活動期間，玩家只要完成指定任務，即有機會於北、中、南地區獲得免費《功夫》電影票，總計送出一千張。此外，活動期間天天皆有黃金大獎抽獎機會，玩家每日登入即可領取遊戲幣，而回歸玩家更可獲得最高三億遊戲幣！讓影迷與玩家不僅在線上體驗爆獎的快感，更能走進電影院，親身感受台灣奇幻動作大片的震撼魅力，一次滿足觀影與遊戲的雙重享受。

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　「臀推190KG」吐真實心情！

11小時前

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到　身分曝光GG了

4小時前

周杰倫直指「方文山變了」！大嘆：已經不是我認識的他

6小時前

八點檔女星真實身份是「董事長千金」　登自家尾牙脫衣秀火辣身材

21小時前

Lulu、陳漢典婚禮辦完不到一個月　鴻海尾牙「無預警公布寶寶名字」！

22小時前

Soya走過感情陰霾！公開喜訊「重新認識自己」　激吻椅人超甜畫面曝光

2/12 15:17

等了半年...周杰倫演唱會真的來了！　4月正式起跑「首站地點曝光」

5小時前

「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷　親曝被解雇真相

2/12 14:44

44歲偶像劇男神娶陸女星10年　「消失台灣演藝圈」久違露面曝近況

2/12 15:47

快訊／小S宣布正式復工！　「重回攝影棚」新照曝：給自己3個月時間

5小時前

餐廳沒別人！金城武神隱多年「私密聚會」曝光　麥浚龍進門嚇傻：充滿電影感

2/12 15:21

恭喜！愛雅剖腹順產3100克男寶寶　夫妻倆當場痛哭：迎接美好的時刻

5小時前

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下

不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

《陽光女子合唱團》票房破5億　翁倩玉喜收導演5萬大紅包

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤

許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」

坤達閃兵後復工：想很多　「做錯了會好好面對」

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片

李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上

田中千繪.范逸臣會結婚嗎?　爸爸：只要女兒幸福就好

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

李千娜天體營激吻小8「看到毛」　趙逸嵐「撞臉懷秋」找白潤音演一家XD

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

