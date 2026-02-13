釜山女神李晧禎為《功夫》獻出第一次　1000張電影票免費拿

記者吳睿慈／綜合報導

奇幻動作鉅獻《功夫》預計在13日上映，知名手遊品牌同日也正式宣布與電影《功夫》展開期間限定聯名合作，橫跨線上與線下推出一系列挑戰任務與觀影福利，手遊還邀請到「釜山女神」李晧禎參演助攻，開啟了她的「第一次」，令粉絲都興奮不已。

▲釜山女神李晧禎為《功夫》獻出第一次。（圖／拉斯維加斯娛樂城提供）



拉斯維加斯娛樂城表示，此次選擇與《功夫》合作，正是看中九把刀作品橫跨不同世代的影響力。從《那些年，我們一起追的女孩》、《月老》、《殺手》、《報告老師》等經典小說與電影開始，九把刀一路陪伴無數讀者與影迷成長，而《功夫》更是他等待 25 年 的夢想之作，「能與這樣一部集結情懷與熱血的作品合作，是一次非常榮幸的跨界嘗試。」



本次聯名不僅止於遊戲內活動，更全面擴大至戶外曝光與影像創作。活動期間，民眾可在 北、中、南多處戶外大型看板，看見拉斯維加斯娛樂城結合《功夫》的聯名形象視覺；同時，官方也推出翻玩《功夫》前導預告的聯名廣告影片，以遊戲風格重新詮釋電影中的武俠世界觀，成功吸引玩家與影迷目光。

▲李晧禎為《功夫》獻出第一次拍攝遊戲廣告。（圖／拉斯維加斯娛樂城提供）



而談到這次拍攝經驗，李晧禎也分享自己的「第一次」回憶。她表示，過去多以平面模特兒工作為主，這次是 首次拍攝影像廣告，讓他印象格外深刻；更讓他驚喜的是，廣告畫面還被製作成 公車廣告，成為人生中另一個首次體驗，「搭配的照片被做得非常帥氣，看到的時候真的很開心。」此外，她也透露，聽說農曆過年期間還有機會在電視上看到自己的廣告，直呼這次合作對她而言是一次「非常特別、難忘的體驗」。

▲這次聯名合作，品牌預計送出一千張電影票。（圖／拉斯維加斯娛樂城提供）



相較過去的異業合作，拉斯維加斯娛樂城指出，此次活動最大亮點在於強調「玩家的實際參與感」。活動期間，玩家只要完成指定任務，即有機會於北、中、南地區獲得免費《功夫》電影票，總計送出一千張。此外，活動期間天天皆有黃金大獎抽獎機會，玩家每日登入即可領取遊戲幣，而回歸玩家更可獲得最高三億遊戲幣！讓影迷與玩家不僅在線上體驗爆獎的快感，更能走進電影院，親身感受台灣奇幻動作大片的震撼魅力，一次滿足觀影與遊戲的雙重享受。