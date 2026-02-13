龜梨和也要來台灣了！6月直衝高雄開唱　4種票價、合照福利全出爐

記者吳睿慈／台北報導

KAME回來了！日本人氣偶像龜梨和也（Kazuya Kamenashi）2024年曾來台宣傳《怪物樵夫》，這次新年前夕驚喜宣布將帶著全新亞洲巡迴《KAZUYA KAMENASHI “TALK TO ME” ASIA TOUR 2026 IN KAOHSIUNG》於6月27日首度登上高雄流行音樂中心海音館。主辦13日公開完整座位圖及票價資訊，門票將於3月7日(六) 中午12點在拓元售票系統全面開賣。

▲龜梨和也即將在6月登高雄流行音樂中心。（圖／光尚娛樂提供）



龜梨和也以偶像身分出道，影視歌三棲發展，憑藉獨特魅力與舞台感染力累積大批忠實粉絲。無論是經典日劇《改造野豬妹》、到今年預計推出話題作品《金牌救援》，作為日本超人氣團體「KAT-TUN」成員，以許多日劇日劇主題曲、舞台演出與令人難忘的現場魅力，成為許多粉絲青春中不可取代的回憶。

▲龜梨和也過去曾來台宣傳電影，這次是以演出方式來台見粉絲。（圖／光尚娛樂提供）



全新巡迴《KAZUYA KAMENASHI “TALK TO ME” ASIA TOUR 2026》將於2026年自曼谷啟程，陸續前往香港等亞洲城市巡演，將於 6 月 27 日在高雄流行音樂中心登場，如同巡演主題「TALK TO ME」所傳達的概念，龜梨和也透過舞台上的每一次對話與交流、與粉絲近距離互動，帶來專屬於彼此的感動時刻。

▲龜梨和也過高雄演出的票價與福利出爐。（圖／光尚娛樂提供）



此次演出票價分為5200、4600、4200、3800元共4種，VIP寵粉福利內容包含特製鑰匙圈、團體合照（1對20）、SENT-OFF活動、簽名海報、簽名T-Shirt、照片小卡、海報等，誠意滿滿。門票將於3月7日中午12點在拓元售票系統全面開賣。