《成何體統》CP私下超親密！丞磊幫王楚然剔牙　網暴動：根本情侶互動

記者田暐瑋／綜合報導

由王楚然、丞磊領銜主演的古裝穿越喜劇《成何體統》播出後，上線僅24小時便奪下熱播榜冠軍，兩人也被封為「魚蛋CP」，私底下感情好到一度被以為假戲真做，他甚至還在飛機上幫女方剔牙，讓粉絲直呼：「真的太好嗑了！」

丞磊與王楚然近日一起開直播吃火鍋，分享新劇《成何體統》時分享的生活趣事，他透露兩人在機場吃牛肉麵時，跟女方要求分享一塊肉，王楚然為了鬧他，故意趕快把肉塊吃下，結果牙縫裡卡了肉渣，使用牙線數小時仍無法取出，讓她在飛行途中感到不適。

▲《成何體統》由王楚然、丞磊主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）



在飛行過程中，丞磊用手機的閃光燈為王楚然照亮嘴巴，協助她自己拿牙線剔牙，但因為肉渣卡的位置「太偏僻」，兩人折騰了數小時還是拿不出來，最後還是丞磊幫忙女方剔牙拿出，還被同機乘客側目，兩人講起這段插曲笑個不停，絲毫沒有尷尬緋聞。

由於兩人是首次合作，網友對於兩人之間的親密互動表示驚訝，驚呼「他們竟然熟到可以剔牙了」、「這根本就是情侶互動吧」、「你倆真的偷偷藏不住」、「其他的劇宣也這樣嗎？有點曖昧了」。

