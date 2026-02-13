賓賓哥踢爆直播天王「割韭菜黑幕」！賣佛牌獲利百倍　手握證據憤怒開砲

記者孟育民／台北報導

知名公益網紅「賓賓哥」近日接獲粉絲爆料，憤而挺身而出踢爆直播產業界的「割韭菜」黑幕，指控直播天王林揚竣利用攻擊同行手段轉移粉絲關注，進而販售價格極不合理的商品牟取暴利。賓賓哥表示，此舉是為了替受害粉絲出一口氣，呼籲大眾在過年前夕提高警覺，切勿上當受騙。

▲賓賓哥揭露林揚竣（右）黑幕。（圖／翻攝自臉書）

賓賓哥質疑佛牌價格離譜差異 點名直播天王林揚峻。疑似與泰國寺廟櫃檯售價400泰銖的款式相同，卻在直播中以新台幣38,800元販，價格差到百倍。林揚竣在取得消費者信任後，林揚竣便開始販售泰國佛牌進行「割韭菜」販售給不知情的粉絲，價差高達近百倍。賓賓哥痛批，這是濫用客人的信任來進行暴力銷售。

▲賓賓哥忍為林揚竣割韭菜。（圖／翻攝自臉書）

賓賓哥今早在社群媒體公布騙局發文，怒說：「你們可以說那是信仰價值、名氣價值、附加價值，但我想問一句：信任可以被這樣定價嗎？我不忍心看到粉絲辛苦賺來的錢，被當成可以隨意操作的數字。更不忍心看到，有人利用攻擊同行轉移焦點、建立信任，最後卻把信任變成暴利工具。」賓賓哥強調，手中握有確切證據，選擇公開此事是因為不忍看到粉絲繼續被蒙在鼓裡當成「韭菜」收割。他表示，希望透過揭發這起黑幕，讓社會大眾看清真相，不要再讓更多人受害。