台灣粉絲買氣太驚人！CNBLUE台北2場完售　6月前進高雄繼續唱

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣樂團CNBLUE日前帶著正規三輯《3LOGY》正式回歸，他們3月6、7日兩天在台北流行音樂中的演出已經全數售罊，主辦單位13日也正式公佈即將在6月前進高雄流行音樂中心，高雄站門票將於3月26日全面啟售。

▲CNBLUE台北站2場完售。（圖／翻攝自官方X）



談到終於帶著完整作品回歸，鄭容和形容這是投入心力最深的一次，把長久在心中醞釀的想法整理成形；姜敏赫則說，正因為是正規專輯，可以一次呈現更多面貌，因此既期待也難免緊張；李正信坦言，在確定不再延期後推出，興奮之外也伴隨壓力。對於方向轉變，容和直言這回把視線拉回內在，更能看見團隊本質；敏赫認為三人的創作軸線匯聚後自然形成體系；正信也點出，因為由三位成員構成核心，專輯名稱才因此誕生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著同名巡演全面啟動，容和說能持續站上舞台本身就是值得珍惜的事；敏赫會把感謝化為音樂；正信透露歌單將更豐富，期待走到更多地方。邁入出道第17年，他們也不約而同提到，希望能長久維持創作與交流的狀態，繼續在舞台上與支持者見面。

▲CNBLUE台北完售，6月將前進高雄。（圖／和協整合行銷提供）



「2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’ 」高雄站確定於6月13日在高雄流行音樂中心舉行，門票將於3月26日中午12點在年代售票系統開賣，票價分為新台幣6880元、5880元、4880元與3880元四種。更多場次與售票詳情，請鎖定和協整合行銷官方社群專頁。