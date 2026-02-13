《甄嬛傳》余答應撞臉Jennie！戲外爆無照酒駕逃逸　戲份慘遭刪除

記者田暐瑋／綜合報導

《甄嬛傳》每年春節前都會舉辦馬拉松直播，今年自12日晚間6點開跑，最高累積3萬人同時在線觀看，更創了許多搭配今年時事的搞笑哏，有趣的是，網友們發現劇中反派角色「余答應」的扮演者崔漫莉與韓國女歌手Jennie有幾分相似，引起熱烈討論。

片中的反派「余答應」出身低，因為假扮在倚梅園中的甄嬛被皇帝寵幸，卻因驕傲自滿而樹敵無數，飾演該角色的是女星崔漫莉，被發現某些側臉角度及細長媚眼和Jennie有些神似，而現實生活中，她2025年初在直播中自曝酒後無證駕車並肇事逃逸，後來卻改口稱此事為吸引粉絲的謊言。

▲余答應神似Jennie。（圖／翻攝自IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後警方介入調查，崔漫莉被處以行政拘留，並在北京衛視重播《甄嬛傳》時被刪去戲份，浙江省東陽市公安在公開發表「警情通報」，透露崔漫莉自爆無照酒駕、肇事逃逸事件進行了全面調查，證實是「不實消息」，並表示「崔某某（指崔漫莉）在網路平台直播時，為博取眼球、吸引粉絲，編造自己曾在橫店拍戲時，無照酒後駕車肇事逃逸的虛假事實，造成嚴重不良社會影響」，演藝生涯受到重創。

▲崔漫莉曾自爆無照酒駕。（圖／翻攝自微博）