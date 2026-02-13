《順風》資深女星中風救回卻聽損！不願戴助聽器　醫生警告：會失智

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「國民奶奶」鮮于龍女過去曾參演《順風婦產科》，高齡80歲的她，活到老學到老，近期開啟個人YouTube頻道，與粉絲分享日常、學習年輕人MZ世代的精神，受到大批網友喜愛。近日，她卻突然在頻道坦言，過去中風（腦梗塞）時雖救回一命，左耳卻漸漸聽不到，她原本覺得戴助聽器丟臉，卻被醫生警告之後失智機率會變高，以自身經驗分享給同齡人，希望大家要認老，乖乖戴助聽器。

▲▼《順風》龍女首次對外透露自己其實有戴助聽器。（圖／翻攝自YouTube）



[廣告]請繼續往下閱讀...

鮮于龍女曾在2016年中風，沒想到，腦梗塞後遺症導致她聽力受損，左耳漸漸聽不到，她近日在YouTube頻道分享自己的經驗，首次坦言自己有戴助聽器，原本不想認老、不願意戴，卻遭到醫生警告：「如果不戴的話，以後會容易失智。」

▲龍女遭醫生警告，不戴助聽器會失智。（圖／翻攝自YouTube）

▲龍女的助聽器很迷你，幾乎看不見。（圖／翻攝自YouTube）



由於社會壓力與自尊心，經常讓長輩拒絕配戴助聽器，但若聽力開始退化，就必須認老戴上輔助儀器，避免聽覺中樞退化，若聽覺中樞神經長期缺乏刺激，便有可能讓失智機率增高。

影片裡，鮮于龍女更詳細解釋，自己雖是左耳聽不到，原以為只要戴一隻耳朵助聽器，但醫生告訴她為了左、右耳平衡，因此兩邊都得戴上助聽器。不僅如此，鮮于龍女使用的助聽器，肉眼幾乎看不見，藏得非常好，也讓她豎起拇指讚聲連連。