滅火器吉他手當爸倒數　睽違5年回歸EmptyORio…心聲曝光

記者蔡琛儀／台北報導

龐克樂團EmptyORio推出全新專輯《ALL THE BEST》，睽違五年強勢回歸。成軍八年的他們向來以「能量直球」橫掃音樂祭，主唱也是滅火器樂團吉他手的宇辰坦言，42歲後再出發，這張作品更像一次落地的自我對話，少了橫衝直撞，多了沉澱與真心。

▲EmptyORio推出全新專輯《ALL THE BEST》。（圖／火氣音樂提供）

專輯記錄成員從龐克少年走到「人夫俱樂部」的轉變。宇辰與貝斯手雷誰近年步入婚姻，雷誰升格當爸，宇辰也將迎接新生命到來，他感性表示，原以為婚姻是束縛，卻得到更多自由與支持，讓創作更安靜踏實。

製作上四人追求純粹質感，減去繁複編曲。單曲〈River〉僅以簡單和弦撐起情緒，雷誰直言這次更專注內核。宇辰回憶過往在酒吧觀察城市奔波，如今步調放慢，反而寫出更能共鳴的旋律。

▲EmptyORio成員陸續迎接人生新身分到來。（圖／火氣音樂提供）

對於生活的改變，宇辰也有一套自己的哲學：「會一直失去，是因為我們本來就一無所有，時間拉長了就會發現，原來那些失去的東西都無所謂。」也正是新歌〈Keep Being Kind〉想傳達的精神。踏入42歲，他認為2024年後的改變不僅是責任、更是成長，雖然自己的時間變少了，但心境反而變得很穩，宇辰直言：「生活雖然辛苦，但光是能照自己的樣子活著，就是一件很不容易的事。」