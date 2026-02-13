妻生產大出血3344ml！男網紅繼續拍片「穿插尿布業配」　慘遭禁言公審

記者田暐瑋／綜合報導

大陸網紅博主「保羅在美國」擁有千萬粉絲，日前PO出妻子分娩過程的影片，記錄了長達23小時的產程，連帶產後大出血的危險情況全都播出，甚至在片中還穿插尿布業配廣告，引發網友的強烈不滿。隨後，保羅刪除了該影片，但並未對此行為作出正式道歉或解釋。

保羅在美國的妻子日前經歷23小時的分娩過程，面臨三級撕裂及產後大出血的危險情況，失血量高達3344毫升，他則是在一旁繼續拍攝，雖然經過緊急手術和輸血後，母女平安，但片中包含裸露畫面及過於「真實」的醫療過程，讓不少網友看了心驚，也痛批他過度消費伴侶的隱私。

▲大陸網紅博主「保羅在美國」因拍攝妻子分娩影片引發抨擊。（圖／翻攝自微博）



據悉，妻子在搶救過程中曾要求停止拍攝，但保羅仍然繼續記錄，並在影片中放入業配廣告，隨著事件持續發酵，不少人要求保羅出面道歉，在面對強烈的輿論壓力，微博11日對保羅的帳號進行了禁言處理，理由是行為違反了相關法律法規及政策，隨後保羅也刪除了該影片，並未對其行為作出正式道歉或解釋。

網友們對此事的反應不一，有人強烈譴責保羅的行為，認為他為了流量不惜以伴侶的痛苦作為內容素材，對保羅的妻子表示同情，「大出血一直拍的在記錄什麽？沒看出來一點愛」、「現在的人為了流量真的不擇手段」他真的愛他的妻子嗎？太讓人反感了吧」。