《恩愛的盜賊大人》交換靈魂！　文相敏給她150分：完美複製好神奇

記者吳睿慈／綜合報導

南韓古裝劇《恩愛的盜賊大人》由南志鉉、文相敏主演，戲劇倒數4集即將迎來大結局，兩位主演近日接受跨海訪問，談到這次合作會給對方打幾分？男主角文相敏毫不猶豫地說：「150分，滿分100分的話，姐就是150分。」南志鉉也同樣給予150分高分，相當滿意這次默契極佳的演出。

▲《恩愛的盜賊大人》即將迎來大結局。（圖／friDay影音提供）



《恩愛的盜賊大人》上演兩位主角靈魂交換，文相敏坦言壓力不小，「最難的是志鉉姐非常清楚、分明的敬語使用，以及她本來就很扎實、細膩的演技，我一直很苦惱自己能不能跟上她的實力。」他也透露，南志鉉在過程中給了自己非常多幫助，「我們常常聊天，一起找出彼此的特色，她也教了我很多，真的幫助很大。」

南志鉉則分享，自己在模仿文相敏時，最在意的是「聲音」與說話方式，「相敏的聲音本來就很好聽，而且有一種力量，那其實很難完全學起來，所以我會特別去抓他的語氣、斷句方式，還有句尾的處理方式，努力讓自己更像一點。」

文相敏接著分享，親眼看到南志鉉演出自己的模樣時，幾乎完美複製了表情與說話慣用的語尾，「真的很神奇，看到的時候我心裡反而變得很著急，所以一定要給150分。」南志鉉也回敬150分的高分，她分享在靈魂交換時，導演常稱讚兩人「光是眼神就不一樣」，「阿悅 （文相敏飾演角色）的眼睛會比較圓，恩祖（南志鉉飾演角色）的眼睛則偏銳利一點，我在演阿悅時會先拍眼睛，刻意讓眼型變得更圓，各位觀眾之後可以注意這些小細節，會更有趣、也很可愛。」

▲《恩愛的盜賊大人》文相敏、南志鉉在劇中交換靈魂。（圖／friDay影音提供）



談到拍攝靈魂交換的趣事，南志鉉笑說，觀眾看到的是完成編排後製的成果，但實際拍攝過程中，彩排時突然「靈魂互換」，看到彼此瞬間變成不同的樣子，其實一開始又好笑又害羞，「會覺得很尷尬，但後來慢慢習慣，也變成一種樂趣。」文相敏也補充，靈魂互換後再遇到劇中熟悉的人物，整個拍攝氛圍變得更加有趣，「請大家一定要期待這些橋段。」friDay影音獨家奇幻浪漫古裝劇《恩愛的盜賊大人》每週六、日更新，農曆春節初六播出精彩大結局。