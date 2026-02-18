2月18日星座運勢／魔羯座贏得團體信任 巨蟹座運氣谷底攀升
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：推動組織進步
感情：兩人相依相偎
財運：發揮多方實力
幸運色：灰色
貴人：雙子
小人：水瓶
雙子座 ♊
工作：促進知識分享
感情：心靈溝通默契
財運：跟著風向前進
幸運色：金色
貴人：牡羊
小人：處女
天秤座 ♎
工作：開展跨部合作
感情：誓言永恆珍惜
財運：喜迎豐收獲利
幸運色：粉紅色
貴人：雙魚
小人：天蠍
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：贏得團體信任
感情：調整相處進度
財運：等待出脫時刻
幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
金牛座 ♉
工作：運用網絡資源
感情：努力經營關係
財運：發揮特有專長
幸運色：白色
貴人：魔羯
小人：金牛
處女座 ♍
工作：節省會議時間
感情：表達真正情感
財運：尋找更高目標
幸運色：玫瑰色
貴人：獅子
小人：魔羯
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：有效管理情緒
感情：珍惜感激彼此
財運：運氣穀底攀升
幸運色：黃色
貴人：射手
小人：雙子
天蠍座 ♏
工作：培養正面心態
感情：照顧對方感受
財運：發展大落大起
幸運色：绿色
貴人：處女
小人：雙魚
雙魚座 ♓
工作：縮短作業流程
感情：能夠接受對方
財運：進修獲利成長
幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：天秤
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：成功面對挑戰
感情：可以說出心聲
財運：等待投資時機
幸運色：橘色
貴人：金牛
小人：獅子
獅子座 ♌
工作：採用創新科技
感情：多點甜言蜜語
財運：貴人出現得救
幸運色：藍色
貴人：水瓶
小人：射手
射手座 ♐
工作：提升工作效能
感情：營造美好未來
財運：無法面對挫折
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：牡羊
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響