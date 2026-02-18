ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
2月18日星座運勢／魔羯座贏得團體信任　巨蟹座運氣谷底攀升

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：推動組織進步

感情：兩人相依相偎

財運：發揮多方實力

幸運色：灰色

貴人：雙子

小人：水瓶

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：促進知識分享

感情：心靈溝通默契

財運：跟著風向前進

幸運色：金色

貴人：牡羊

小人：處女

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：開展跨部合作

感情：誓言永恆珍惜

財運：喜迎豐收獲利

幸運色：粉紅色

貴人：雙魚

小人：天蠍

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：贏得團體信任

感情：調整相處進度

財運：等待出脫時刻

幸運色：紅色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：運用網絡資源

感情：努力經營關係

財運：發揮特有專長

幸運色：白色

貴人：魔羯

小人：金牛

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：節省會議時間

感情：表達真正情感

財運：尋找更高目標

幸運色：玫瑰色

貴人：獅子

小人：魔羯

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：有效管理情緒

感情：珍惜感激彼此

財運：運氣穀底攀升

幸運色：黃色

貴人：射手

小人：雙子

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：培養正面心態

感情：照顧對方感受

財運：發展大落大起

幸運色：绿色

貴人：處女

小人：雙魚

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：縮短作業流程

感情：能夠接受對方

財運：進修獲利成長

幸運色：綠色

貴人：巨蟹

小人：天秤

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：成功面對挑戰

感情：可以說出心聲

財運：等待投資時機

幸運色：橘色

貴人：金牛

小人：獅子

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：採用創新科技

感情：多點甜言蜜語

財運：貴人出現得救

幸運色：藍色

貴人：水瓶

小人：射手

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：提升工作效能

感情：營造美好未來

財運：無法面對挫折

幸運色：黑色

貴人：天秤

小人：牡羊

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

2/16 11:08

11小時前

2/16 22:00

22小時前

12小時前

11小時前

2小時前

14小時前

2/17 09:00

18小時前

14小時前

15小時前

