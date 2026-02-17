2月17日星座運勢／雙魚座求愛得到回應 獅子座感情甜度上揚
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：做出明智決策
感情：感激生命有他
財運：提升生產效益
幸運色：白色
貴人：魔羯
小人：獅子
雙子座 ♊
工作：激勵團隊成員
感情：人際圈好人緣
財運：善用市場行銷
幸運色：藍色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
天秤座 ♎
工作：擴大市場份額
感情：主動才有機會
財運：了解競爭趨勢
幸運色：黑色
貴人：處女
小人：雙子
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：學習領導技巧
感情：桃花旺更開朗
財運：善用網絡資源
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：天秤
金牛座 ♉
工作：探索最新商機
感情：愛情把握分寸
財運：發展商業模式
幸運色：灰色
貴人：射手
小人：魔羯
處女座 ♍
工作：開發產品服務
感情：伴侶順從著你
財運：善用網路分析
幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：處女
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：培養創業精神
感情：聽聽伴侶意見
財運：管理現金支出
幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊
天蠍座 ♏
工作：有效管理預算
感情：吸引他人眼光
財運：改善業務關係
幸運色：玫瑰色
貴人：獅子
小人：射手
雙魚座 ♓
工作：實現個人目標
感情：求愛得到回應
財運：建立企業形象
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：天蠍
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：促進雙方協作
感情：掌握對方心思
財運：拓展業務範圍
幸運色：金色
貴人：水瓶
小人：金牛
獅子座 ♌
工作：發展職業規劃
感情：感情甜度上揚
財運：增加營銷手段
幸運色：绿色
貴人：天秤
小人：雙魚
射手座 ♐
工作：建立良好團隊
感情：吃頓燭光晚餐
財運：建立強大人脈
幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響