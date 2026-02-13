小S重返演藝圈！《不熙娣》復健之路「企劃藏洋蔥」　正式播出時間曝光

記者孟育民／台北報導

東森綜合台今（13日）正式宣布重磅喜訊！奪下金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎的《小姐不熙娣》，靈魂人物小S徐熙娣，確定將於3月正式重返螢光幕。稍早小S也於社群平台上發文，除了感謝代班主持人的辛勞，更謙虛表示將給予自己一段「重新適應期」，引發粉絲熱烈討論。

▲小S宣佈3月重磅回歸《小姐不熙娣》。（圖／東森綜合台提供）



小S在社群文中感性寫下：「這段時間，謝謝東森電視台一直支持我，默默的等待我回去工作，也感謝Sandy吳姍儒、薔薔、派翠克把節目做的那麼精采，還有可愛的班底們和辛苦的同事們，我覺得我應該可以試著開始工作了，因為不斷的給自己時間，就好像不斷的讓自己陷入低潮的情緒！所以我要開工了，但我先給自己一季（3個月）的時間，去尋找新的小S,我希望一定要是我自己都喜歡的樣子，謝謝期待我的每一個人，我會照著我的心情去好好做的，2026，祝福大家一定要健康、平安～」

面對天后如此謙虛的發言，節目製作人B2也開心回應並補充說明：「S提到的三個月，其實是我們為她量身打造的『特別企劃』錄製時間。請觀眾放心，未來《小姐不熙娣》將持續帶給大家更多精彩爆笑的內容。」

▲《小姐不熙娣》為小S量身打造新企劃。（圖／東森綜合台提供）

為了迎接綜藝天后強勢回歸，東森電視特別將本次升級版的《小姐不熙娣》特輯定位為「主持復健之路」。小S將自己視為「一張白紙」，更稱自己為「徐小姐aka MC DEE」，並抱持著「重新當主持小白」的初心，從頭找回主持節目的節奏。《小姐不熙娣》之《主持復健之路》特輯預計將於4月份正式播出，屆時觀眾將能見證小S「歸零再出發」的獨特魅力。更多精彩內容，請鎖定每週一至週五晚間10點，東森綜合32頻道播出的《小姐不熙娣》。