趙震雄引退後「《信號2》消失在tvN片單」　劇迷哭了：不播嗎？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣劇集《Signal 信號》2016年在電視台tvN播出後，寫下超高收視紀錄，更讓電視台因此打開高知名度。戲劇播畢相隔10年，劇組找回原班人馬打造續集《第二個信號》，怎料男主角趙震雄被挖出是少年犯後引退演藝圈，戲劇是否能播出還是未知數。如今，tvN於12日公開2026第一季戲劇片單，並未看到《第二個信號》，令劇迷一片哀嚎「不播了嗎」。

▲趙震雄被挖出是少年犯後引退了。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



電視台tvN於12日公開第一波片單，從2月起開播的裴仁爀、盧正義《給你宇宙》，朴敏英、魏化儁和金正賢主演的《Siren》預計在3月2日播，然後是河正宇、林秀晶主演的《在大韓民國當房東的方法》，以及申惠善、孔明、金材昱參演的《隱袐的監察》。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲趙震雄主演的《信號2》消失在tvN片單裡。（圖／記者黃克翔攝）



緊接著，徐仁國、朴智賢主演的漫改劇《明天也要上班》，還有朴恩斌、梁世宗、邕聖祐、《我的見鬼女友》，再來是宋江、李濬榮、張圭悧《Four Hands》，以及姜勳和金慧峻《最愛的社員》，下半年預計播出的金裕貞、朴珍榮《100日的謊言》，還有任時完與薛仁雅《我的有罪之人》，最後是車勝元、金度勳的《退休要員管理組》。

第一波片單一共11部戲劇，卻唯獨沒看到李帝勳、趙震雄主演的《第二個信號》（《信號2》），令劇迷一片哀嚎，戲劇如今播出訊息不透明，也有人擔心該不會就不播了。