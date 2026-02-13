等了半年...周杰倫演唱會真的來了！　4月正式起跑「首站地點曝光」

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）去年7月在上海正式結束「嘉年華」世界巡演後，旋即宣布今年確定啟動全新巡演，今（13日）正式官宣，首場將在4月3日從杭州大蓮花起跑，特別的是，演唱會名稱叫做「煙花杭州嘉年華」。

▲周杰倫新巡演終於啟動。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

這次巡演延續上回「嘉年華」世界巡演為「嘉年華II」，而先前周董就曾透露，接下來的演唱會會根據每個城市，打造不同主題，杭州顯然是以他的歌曲〈煙花易冷〉為主軸。由方文山作詞、周杰倫作曲的〈煙花易冷〉，以北魏時期楊衒之所著《洛陽伽藍記》為背景，講述了一個關於等待與離別的淒美故事。

而這一主題與杭州的城市氣質不謀而合歌曲中「雨紛紛，舊故里草木深」的意境，與杭州西湖的朦朧細雨、靈隱古寺的禪意相得益彰，映照了杭州古老與現代交融的城市特質。今天公布的海報當中，周杰倫以未來感十足的機器人造型現身，背後還插了兩組雙截棍，更透露此次演出有新的舞台視覺設計、延伸舞台，令歌迷期待不已。

▲周杰倫全新巡演首站曝光 。（圖／翻攝微博）

而周董接下來還要去哪唱，也是歌迷關注焦點，近日網路上盛傳周董接下來的演出場次以及主題，甚至爆出他六月底將首度挑戰可容納10萬人的北京鳥巢，對此，他所屬杰威爾音樂表示：「各個城市的演出時間會陸續公布。」