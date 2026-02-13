ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
恭喜！愛雅剖腹順產3100克男寶寶　夫妻倆當場痛哭：迎接美好的時刻

記者孟育民／台北報導

愛兒順產！愛雅懷孕這9個月多月來被譽為「最美孕婦」，這期間她持續忙碌演藝工作、經營副業「愛雅辣呦」不停歇，也努力練習瑜伽、維持窈窕體態，做足準備好好迎接新生命到來，就在農曆年前傳出喜訊！愛雅順利產下兒子跳跳，寶寶出生體重約3100公克，模樣相當可愛、身體狀況都很好，醫生更稱讚：「像爸爸，頭好壯壯！」

▲▼愛雅生了。（圖／愛雅辣呦提供）

▲▼愛雅生了。（圖／愛雅辣呦提供）
回憶生產過程，愛雅形容：「真正進入生產時，比我想像中順利許多。雖然過程充滿未知，也曾期待自然產，最後因身體因素選擇剖腹產迎接寶寶。整個過程在醫療人員專業團隊陪伴下完成，一切平安順利。」

聊起看到寶寶的第一瞬間，愛雅笑說：「第一眼我竟然是笑出來的，連自己都意外。反而是獨處時想念媽媽。」當時她內心跟天上的媽媽說：「媽，進去出來後，我也是媽媽了。」止不住情緒眼淚一直流，與老公對到眼的那一刻，他也跟著哭了，夫妻倆這一路互相扶持著：「我們從兩條線走到這一天，有一種努力過後，迎接美好的時刻而感動。」

▲▼愛雅生了。（圖／愛雅辣呦提供）

▲愛雅感動迎接新生命。（圖／愛雅辣呦提供）

至於產後最想做的事情？愛雅認為：「生完像在夢裡，寶寶抱得到，不再隔著肚皮對話，那種感覺很不真實又很美好。現在最想做的是好好運動、好好睡一覺，最好再來一杯奶茶。」老公萬先生對兒子說的第一句話則是：「你長大一定要好好孝順媽媽。」過年期間得待在月子中心調養身體，護理人員非常細心協助、照顧寶寶，愛雅先把自己照顧好，準備餵母奶餵一段時間：「先養好充足奶水的母體是第一步，但也希望所有的媽媽不要給自己太大壓力，順其自然，有健康的媽媽才有健康的寶寶。」

