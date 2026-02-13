楊紫瓊奪柏林金熊獎「哽咽獻亡父」！　真摯告白惹全場紅眶

記者張筱涵／綜合報導

第76屆柏林影展揭幕當晚，楊紫瓊獲頒象徵終身成就的榮譽金熊獎。然而，比起獎項本身，更觸動人心的是她在台上將這份榮耀獻給已故父親的一席話，感動全場觀眾起立鼓掌。

▲楊紫瓊淚謝亡父。（圖／路透社）



「如果他看到我站在這裡，他一定會微笑」

楊紫瓊在致詞尾聲哽咽表示：「我一直帶著他前行，他的紀律、他的沉穩，以及『值得做的事就要做好』的信念。」她說，若父親今晚能看到她站在柏林影展舞台上手握金熊獎，「我知道他會微笑。」

這段真摯告白讓現場觀眾動容，不少人紅了眼眶。她將個人成就與父親的教誨緊緊相連，讓這座榮譽金熊獎多了一層溫度與意義。

「終身成就不是句點，而是暫停」

談到獲頒終身成就獎的心情，楊紫瓊表示：「我懷著無比感恩與平靜的驚喜，『終身成就』聽起來像是一個句點，但我更願意把它視為暫停，一個呼吸、回顧，然後繼續前行的時刻。」

她回顧自己從馬來西亞走向國際影壇的旅程，坦言從未想過一個熱愛舞蹈與夢想的女孩，能透過電影走得如此遙遠。她強調，電影不僅給了她事業，更給了她一個遠超想像的人生。

▲楊紫瓊拿下第76屆柏林影展金熊獎。（圖／路透社）



西恩·貝克盛讚「一代難得的銀幕存在」

頒獎人西恩·貝克（Sean Baker）則盛讚楊紫瓊是「一代難得一見的銀幕存在」，表示當她出現在畫面上，整個空間的氛圍都會改變。他指出，金熊獎象徵藝術自由與無畏精神，「這份榮譽再適合她不過。」

曾主演《007：明日帝國》、《瘋狂亞洲富豪》、《媽的多重宇宙》的楊紫瓊，如今再添一座國際影壇最高榮譽之一。然而，在這一夜，她選擇把鎂光燈轉向父親，讓這份成就成為一份跨越時空的思念。