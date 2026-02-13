周杰倫直指「方文山變了」！大嘆：已經不是我認識的他

▲周杰倫和方文山堪稱華語流行樂壇的黃金搭檔。（圖／翻攝周杰倫 Jay-MS 歌迷組織臉書）

天王周杰倫與作詞人方文山合作27年，黃金搭檔創作無數經典歌曲。不過，周杰倫近來忽然在社群網站發文，直呼：「他已經不是我認識的那個文山了」，並透露原因。

新專輯進度「以光速計算」？ 文山老師終於變快了？

周杰倫最近在製作新專輯，12日在IG限動貼出與方文山的對話截圖，可見周杰倫說「然後目前，等你寫新的，就差不多囉。」透露新專輯進度。方文山看了回覆：「好的，這幾天的進度以光速計算」，還說「副歌我繼續囉」。周杰倫在截圖上把「這幾天的進度以光速計算」的對話圈起來，笑說：「文山老師說到重點了。」

▲周杰倫貼出與方文山的對話截圖。（圖／翻攝周杰倫IG）

接著周杰倫又貼出兩則限動，是方文山的戴帽子的個人照片，周杰倫先是寫下：「他已經不是我認識的那個文山了，大家知道為什麼嗎？」隨後揭曉答案：「因為他變快了。」還貼了一個電玩角色洛克人奔跑的小動畫，相當有趣。

▲周杰倫說方文山變了，原來是因為他變快了。（圖／翻攝周杰倫IG）

方文山突然「變很快」？ 周杰倫新專輯真的要來了嗎？

事實上，周杰倫與方文山堪稱華語樂壇的黃金搭檔，1999年他們首次合作江蕙演唱的〈落雨聲〉，周杰倫作曲、方文山作詞，從此開啟至今27年的音樂旅程。周杰倫2020年出道後，方文山成為他的御用作詞人，共同創作〈青花瓷〉〈髮如雪〉〈七里香〉等經典歌曲。

有趣的是，周杰倫作曲速度飛快，但方文山曾被戲稱「拖拖拉拉」，兩人卻在互虧互挺中建立深厚默契，更共同創辦杰威爾音樂公司。如今周杰倫說「方文山變快了」，看來新專輯很快就要來了。



