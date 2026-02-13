ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
王月證實「離開台北休養」
「這3個月出生」準備接桃花
「樂天三本柱」續約成功！
王祖賢變身諮商師　粉絲怨討厭主管　女神親錄語音開示

王祖賢近來在網路上相當活躍，向粉絲分享在加拿大的生活。（翻攝王祖賢小紅書）

▲王祖賢近來在網路上相當活躍，向粉絲分享在加拿大的生活。（圖／翻攝王祖賢小紅書）

圖文／鏡週刊

59歲「永遠的小倩」王祖賢定居加拿大多年，近來在社群網路上相當活躍，接連開設抖音、小紅書等社群平台帳號。最近她發文，寫下對馬年的期許，有粉絲向她分享工作2年「當社畜」的困擾，沒想到王祖賢親自用語音回覆，開示該名粉絲。

期許能像馬兒般奔馳？　王祖賢本命年最大的心願是什麼？

王祖賢近日在小紅書分享近照，以及愛犬「智悟」的畫像，寫道：「大家最近過得好嗎？加拿大降溫了，雖然冷颼颼的，但有智悟陪著，特別安心。」她繼續說：「今年是馬年，也是我的本命年，我希望用馬這個生肖，祝大家新的一年馬到成功～希望我們都能像馬兒一樣，自在奔馳，追隨自己內心所想。更希望大家：好好照顧自己，好好愛自己。請多多給我留言，讓我知道大家新年都有什麼安排吧～」

王祖賢分享近照，以及愛犬「智悟」的畫像。（翻攝王祖賢小紅書）

▲王祖賢分享近照，以及愛犬「智悟」的畫像。（圖／翻攝王祖賢小紅書）

粉絲不想上班、討厭主管？　女神竟成了最強諮商師？

一名粉絲留言：「有點累，不喜歡工作，不喜歡領導，覺得自己還是小朋友，但我已經工作兩年多了。」想不到，王祖賢在3千多則留言中，看到了這則留言，並錄語音回覆他，以溫柔的語氣說道：「哈囉你好，看到你的留言，我不知道能不能夠幫到你什麼，但是如果是我的話，我就會考慮一下，如果我的工作上頭有太多的不滿意的時候，我就會思考一下，是不是換一個新的工作？或是深層的考慮自己未來的方向，可以安靜下來想一想，阿彌陀佛。」

一名粉絲分享工作困擾，王祖賢親自錄語音回覆他。（翻攝王祖賢小紅書）

▲一名粉絲分享工作困擾,王祖賢親自錄語音回覆他。（圖／翻攝王祖賢小紅書）

其他網友看到王祖賢的回覆，直呼好羨慕這名粉絲，「你好幸運我的天，我好羨慕」「好幸運，仙女姐姐回你了，加油！生活會變好的」。還有人說王祖賢聲音很好聽「聲音好聽，留言很溫暖」「姐姐的聲音依然是這麼動聽，溫柔」「姐姐給的建議很中肯」。還有人表示：「我工作十五年了，和你狀況一樣」「兩年多就是小朋友，工作好多年也是這樣。」


59歲王祖賢逛街被野生捕獲！　包包裡放「這一支」太真實
王祖賢曝7秒「捧臉賣萌」影片！開通抖音帳號　百萬人瘋狂：永遠的神仙姐姐
王祖賢露臉拍片拜年！　雙手合十送上「5大溫柔祝福」

