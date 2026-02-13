李昇基結婚3年「喜曝當二寶爸」！　李多寅已懷孕5個月

記者張筱涵／綜合報導

韓星李昇基與演員李多寅傳出喜訊，夫妻倆即將迎來第二個孩子，升格為兩個孩子的父母。消息曝光後，演藝圈與粉絲紛紛送上祝福。

▲李昇基和李多寅將迎來二寶。



李多寅懷二胎 目前孕期5個月

根據韓媒報導，李多寅目前已懷孕5個月，正專心養胎中，準備迎接新生命到來。據悉，夫妻倆對於二胎的到來感到無比喜悅，身邊親友也一同分享這份幸福。

有消息指出，李昇基在妻子懷孕初期便向親近友人親自告知喜訊，難掩興奮心情。過去他曾多次展現對大女兒的寵愛，被外界封為「女兒傻瓜」，如今即將成為兩個孩子的爸爸，更加期待家庭生活的幸福藍圖。

結婚近3年 家庭再添喜訊

李昇基和李多寅於2021年5月公開認愛，經過約2年的公開交往後，於2023年4月步入禮堂，2024年2月迎來第一個女兒，如今2026年再度傳出懷孕消息，也讓外界見證這對演藝圈夫妻檔的甜蜜日常。消息傳出後，網友紛紛透過社群平台留言祝賀，「真的太替他們開心了」、「期待看到兩個孩子的爸爸李昇基」，祝福聲不斷。

事業家庭兩得意

近來李昇基持續活躍於音樂、綜藝與電影等多個領域，展現全方位發展的實力，李多寅則在婚後以電視劇《戀人》成功回歸，目前暫時專注於家庭生活。隨著二胎喜訊曝光，這對夫妻未來如何在家庭與事業間取得平衡，也備受關注。