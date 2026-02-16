專訪／王淨認刪脆「滑到很emo」　《功夫》全前任！九把刀警告：不要太愛朱軒洋

記者蕭采薇／專訪

九把刀執導的賀歲新片《功夫》，集結柯震東、王淨、朱軒洋三位新生代頂流同台飆戲。這不僅是柯震東與王淨繼《月老》後再度合作，更是朱軒洋與兩位「前任CP」的修羅場聚會！

▲（左起）柯震東、王淨、朱軒洋，為新片《功夫》接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／麻吉砥加提供）

三人接受《ETtoday星光雲》專訪時，氣氛彷彿老同學開趴，互虧、吐槽毫不嘴軟。尤其提到近期王淨無預警刪除 Threads（脆）帳號引發熱議，她也首度公開真實原因，竟是因為「太容易被陌生人emo到了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王淨刪脆「回歸自我」 柯震東借帳號發廢文

王淨近期突然刪除 Threads 帳號，讓不少粉絲錯愕。被問及原因，她坦言：「人生到了一個時間點，覺得聲音有點太多了。」她表示想回到自己比較熟悉的狀態，想發文就發，不想發就消失。

▲王淨在《功夫》飾演富有正義感的高中生「乙晶」。（圖／麻吉砥加提供）

至於壓垮駱駝的最後一根稻草，王淨苦笑透露：「我在脆上面滑到完全不認識的人，分享她過得很不快樂、很emo（憂鬱），因為我本來就是容易emo的人，看了覺得我也跟著很emo，後來就決定把它刪了。」

雖然刪了帳號，但宣傳期仍需社群互動。王淨靈機一動，轉頭對柯震東說：「你的帳號可以借我玩啊！我就說『我是小淨』，然後發一些不得體的字。」一來一往的鬥嘴，也展現兩人好交情。

▲王淨、柯震東在《月老》就曾經合作，締造超過兩億票房的佳績。（圖／麻吉砥加提供）

王淨遇「前任修羅場」 被九把刀警告：眼神不要太愛朱軒洋

有趣的是，王淨在《功夫》中的對手戲演員，恰好都是過去作品的「前任」，包括《月老》柯震東、《此時此刻》朱軒洋、《人選之人—造浪者》戴立忍，和《茁劇場—非殺人小說》的劉冠廷。

▲王淨、朱軒洋曾合作《此時此刻》，戲中談了段小清新的戀愛。（圖／少女心文室提供）

王淨回憶拍攝初期，因為剛結束《此時此刻》的戀人戲份，眼神還沒轉換過來，竟被導演九把刀警告：「不要看起來太愛小朱！」 讓她哭笑不得。而對於這場「前任聚會」，話少的朱軒洋則淡定表示：「現場氣氛很好啊，像同學會。」

柯震東被虧「演藝圈長青樹」 吃蛇肉皮膚變好？

三人雖年紀相仿，但出道15年的柯震東在王淨與朱軒洋眼中已是「資深前輩」。王淨忍不住虧他：「你是演藝圈的長青樹耶！《那些年》的時候我才國中。」柯震東則無奈反擊：「我也才出道15年而已好嗎！」

▲（左起）柯震東、王淨、朱軒洋，為新片《功夫》接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／麻吉砥加提供）

三人在片中還有吃蛇肉的戲，柯震東透露劇組真的去華西街買了蛇湯，且全劇組演員只有他敢吃。柯震東形容：「吃起來很韌，像很韌的雞肉。」 王淨聽完立刻吐槽：「我以為你要說『嫩』，想說你發音不標準。」

▲柯震東、朱軒洋在《功夫》是魯蛇高中生，特地拜戴立忍為師。（圖／麻吉砥加提供）

朱軒洋一句話KO全場 柯震東崩潰：他最得體

訪談尾聲，三人被問到「印象深刻的夥伴」。柯震東與王淨紛紛搬出國小、國中同學的群組，大聊私下聚會都在講屁話、吃外送。沒想到輪到朱軒洋時，原本快睡著的他突然清醒，淡淡說出一句：「我最好的夥伴就是以馨跟淵仔（王淨與柯震東在《功夫》的角色）。」

▲王淨為《功夫》再次穿上高中生制服。（圖／麻吉砥加提供）

此話一出，柯震東與王淨瞬間羞愧爆表，柯震東崩潰大喊：「天啊！我們都沒有講他！小朱雖然看起來快睡著，但答案是最得體的！」王淨也掩面檢討：「我們都在那邊國中同學，太不應該了！」三人的相愛相殺，也讓人更期待在電影《功夫》中的化學反應。