專訪／大學騎到當爸！劉冠廷報廢17年機車　當街眼眶含淚：像燒掉黃金梅利號

記者蕭采薇／專訪

金馬男星劉冠廷在賀歲新片《雙囍》中飾演為了婚禮焦頭爛額的新郎，戲外的他，也和與愛情長跑多年的孫可芳（小豆）步入禮堂並升格當爸爸。從騎著摩托車到處試鏡的男孩，到現在為了妻兒換開汽車的一家之主，劉冠廷接受《ETtoday星光雲》專訪，談起陪伴他17年的機車報廢那一刻，他感性直呼：「眼淚真的在眼眶打轉，那種感覺就像《航海王》黃金梅利號（另譯：前進梅利號）燒掉一樣！」

▲▼ 劉冠廷《雙囍》 過年專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲劉冠廷在賀歲新片《雙囍》中飾演為了婚禮焦頭爛額的新郎。（圖／記者黃克翔攝）

大學騎到當爸　報廢機車像「燒掉黃金梅利號」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在演藝圈打拚多年，劉冠廷即使在拿過金馬獎後，依然是騎機車趕通告。然而，隨著兒子「小太陽」出生，為了接送妻兒的安全，加上疫情期間減少外出，那台從大學時期就陪伴他的機車逐漸被冷落，甚至因電瓶沒電常發不動，讓他得滿頭大汗牽去修車行。

▲▼ 劉冠廷《雙囍》 過年專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲劉冠廷回憶，那台機車陪他度過學生時代，即使拿了金馬獎仍維持騎機車習慣。（圖／記者黃克翔攝）

「最後真的是心一橫，決定把它報廢掉。」劉冠廷回憶，那台車陪他度過學生時代、載著他去九份玩、陪他到處試鏡，甚至載過經紀人去電視台，見證了他無數個打拚的日子。「報廢那一刻，我心裡超難過，淚水真的在眼眶打轉，還要忍住，因為扛摩托車的人認出我來，那一刻突然變得很疏離、很尷尬。」

他形容那種痛失戰友的感覺，就像動漫《航海王》中魯夫一行人告別海賊船「黃金梅利號」一樣，「看著車子，突然覺得有點想哭，心裡充滿感謝，謝謝它當年陪著我。」這台車的退場，也象徵著劉冠廷人生階段的正式轉換。

▲▼ 劉冠廷《雙囍》 過年專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲劉冠廷票房和演技雙雙受到認可。（圖／記者黃克翔攝）

求婚後才知懷孕　怕被誤會「先有後婚」

電影《雙囍》導演許承傑與劉冠廷經歷相似，兩人都在差不多時間結婚、生子。談起孫可芳懷孕的過程，劉冠廷透露其實充滿驚喜與驚嚇。他坦言，當時剛求完婚不久，因為小豆身體微恙去檢查，沒想到意外發現有了新生命。

▲孫可芳、劉冠廷兒子出生了。（圖／翻攝自Instagram／bewater_liu）

▲孫可芳、劉冠廷愛情長跑修成正果，如今更有了兒子「小太陽」。（圖／翻攝自Instagram／bewater_liu）

「那時候很驚喜，可是又很怕！」劉冠廷坦承，身為公眾人物，很擔心被外界誤寫成是因為懷孕才結婚，「我們很怕被人家講成是『先有後婚』，但其實不是，我已經求婚了，還沒公佈喜事就發現有小孩。」

他回憶當天開長途車載小豆北上檢查，他去加油站上廁所時收到老婆簡訊說「有了」，他當下還傻回：「有什麼？有尿了嗎？」後來才知道即將迎來小生命。雖然過程荒謬，但雙方家長都給予滿滿祝福，這份新生命的到來也讓兩人關係更加緊密。

▲劉冠廷孫可芳。（圖／翻攝自Instagram／babybean1102）

▲孫可芳、劉冠廷從大學時期就在一起，愛情長跑修成正果。（圖／翻攝自Instagram／babybean1102）

心疼孫可芳融入夫家　劉冠廷感謝：她讓大家很開心

片中劉冠廷飾演的角色「庭生」努力討好所有人，戲外的他也是那種希望氣氛和諧的人。談到老婆孫可芳，劉冠廷滿是感謝與疼惜。身為台南人的孫可芳，為了配合劉冠廷屏東老家的傳統，過年期間常陪著他回家，甚至在鄉親要求合照時，也大方地站在他身旁當「人形立牌」。

▲《雙囍》劉冠廷（右）、余香凝（左）陷「婚禮」危機，9m88、于子育、陳以文、楊麗音。（圖／水花電影提供）

▲《雙囍》劉冠廷（右）、余香凝（左）陷「婚禮」危機。（圖／水花電影提供）

「看她陪我站在那裡，成為我們家的媳婦做這些事，我有時候會想，會不會讓她很不自在？」劉冠廷說，但孫可芳總是覺得如果能讓大家開心，她也開心。對於傳統習俗中媳婦要「初二才能回娘家」，讓想跟阿公吃年夜飯的孫可芳有些遺憾，這點讓劉冠廷相當不好意思，「這方面還在協調，看能不能輪流，或者明年換個方式，希望能找出讓大家都舒服的相處模式。」

▲《雙囍》集結眾多實力派演員，劉冠廷、余香凝、田啟文、楊貴媚、陳淑芳。（圖／水花電影提供）

▲《雙囍》劉冠廷真情流露的一場唱歌進場的戲，相當觸動人心。（圖／水花電影提供）

從機車少年到開車載著全家人的父親，劉冠廷在《雙囍》中展現了為人夫、為人父的焦慮與成長，戲外的他也正經歷著同樣的人生課題。他感性地說：「人生就是不斷的修正，希望能避免不開心的事情發生，更珍惜當下稀鬆平常的時刻。」《雙囍》全台熱映中。

 

