張兆志揭「離婚許允樂內幕」
過年紅包「14禁忌」一次看
5藝人集體轉行當房仲
獨／只有我摸過！Kao羞曝私密視角：Jane小肚肚很軟　心疼喊「想換身體幫妳休息」

記者蕭采薇／專訪

泰百人氣CP「KaoJane」因合作GL劇《愛情設計》爆紅，Kao和Jane（葉芷妤）兩人在劇中化學反應爆棚，私下互動更是甜到讓粉絲手腳捲曲。《ETtoday星光雲》專訪這對高顏值組合，Kao不只貼心想幫葉芷妤「代班」休息，更在訪問中自爆只有她才看得到的「私密視角」，甚至連葉芷妤的小肚肚都成為話題，現場粉紅泡泡滿天飛！

▲▼泰百人氣CP「KaoJane」-Kao,葉芷妤 。（圖／記者黃克翔攝）

▲「KaoJane」因合作GL劇《愛情設計》爆紅，（左起）Kao、Jane 。（圖／記者黃克翔攝）

日本吻戲定情？Kao護花：想讓她自在

回憶起拍攝過程中最令彼此心跳加速的瞬間，Jane害羞坦言：「我覺得是我們在日本的那段時間，而且是我們第一次有吻戲，所以有點心跳、有點緊張。」

面對Jane第一次挑戰尺度較大的親密戲，演戲經驗豐富的Kao展現了姐姐的溫柔霸氣。Kao透露，剛開始合作時自己也心跳加速，因為覺得對方很可愛，但更多的是體貼：「我也在想說要怎麼做，才能讓對方感覺比較自在。」言語間充滿對搭檔的呵護。

▲▼泰百人氣CP「KaoJane」-Kao,葉芷妤 。（圖／記者黃克翔攝）

▲（左起）Kao、Jane戲裡戲外化學反應極佳，迅速累積一票死忠粉絲。（圖／記者黃克翔攝）

私密部位全被摸透！Kao狂讚：小肚肚很軟

當被問到對方身上「連粉絲都不知道的迷人優點」時，兩人瞬間開啟「只有我知道」的炫耀模式。Jane自爆摸過Kao的耳朵：「覺得她耳朵很小、很軟，這個粉絲一定不知道，因為他們沒有摸過！」

▲▼ 泰百人氣CP「KaoJane」-Kao。（圖／記者黃克翔攝）

▲Kao原本就因為演出現象級泰劇《賀爾蒙》而成為泰國人氣女神，更在全亞洲都有死忠粉絲。（圖／記者黃克翔攝）

Kao聽完不甘示弱，笑說大家都知道Jane很勤奮、很真實，思考許久後突然爆料：「可能是肚子軟軟的，小肚肚很軟！」她更進一步形容，因為兩人靠得最近才看得到，「她的牙齦很可愛、牙齒很漂亮，舌頭紅紅的。」連珠炮般的稱讚讓一旁的葉芷妤害羞不已，Kao最後還幽默補一句：「沒有耳屎吧，亂講一通！」展現私下調皮的一面。

若互換身體　Kao一句超暖

兩人好感情不只建立在打鬧，更在於互相心疼。當被問到如果起床發現互換身體會做什麼？葉芷妤顯得童心未泯，說想用Kao的身體去跟她的愛犬「水煮蛋」玩。

▲▼ 泰百人氣CP「KaoJane」-葉芷妤 。（圖／記者黃克翔攝）

▲Jane是台灣和泰籍華人的混血兒，還有個頗「台」的中文名字「葉芷妤」。（圖／記者黃克翔攝）

然而Kao的答案卻充滿洋蔥，她看著葉芷妤說：「想帶『自己』（Jane的身體）去變漂亮，讓她好好休息一天。」Kao心疼地表示，因為Jane最近工作真的太多了。也呼應了Kao向《ETtoday星光雲》透露的，想寫給Jane的情書內容：「妹妹加油，享受每一個過程，不要只在意結果，也要享受正在前進的每個瞬間。」

葉芷妤淚揭女團心路　Kao淡看「女神」封號

從女團「SIZZY」出身轉型為演員，葉芷妤坦言，以前最後一次演出時其實很想哭。如今自己開公司當老闆，她坦言最困難的是「做決定」，因為害怕後果不好，「的確有一些決定是錯的，我也會很後悔，不過這就成為了學習。」她展現成熟心態：「你可以失敗，沒關係，只要有明天就好了。」

▲▼ 泰百人氣CP「KaoJane」-Kao。（圖／記者黃克翔攝）

▲Kao不只外表亮麗，常與粉絲分享豁達生活觀的她，是不少年輕人憧憬的對象。（圖／記者黃克翔攝）

而出道很早、一直被稱為女神的Kao，面對壓力則顯得雲淡風輕。她認為每個階段都有自己的美，不需要拿以前和現在比較，「因為那時候就是那時候，現在就是現在。」

帶Kao遊淡水　荒島求生竟怕「她吃苦」

身為「半個地主」的葉芷妤，也計畫好若Kao來台灣要帶她去淡水騎腳踏車，重溫兒時回憶，還要品嚐珍珠奶茶和自己最愛的鹽酥雞。

▲▼泰百人氣CP「KaoJane」-葉芷妤。（圖／記者黃克翔攝）

▲Jane原本是泰國女團「SIZZY」成員，離開原本的經紀公司後，演出《瘋狂獨角獸》紅遍全球。（圖／記者黃克翔攝）

訪談最後的快問快答更是笑料百出，被問到流落無人島要帶誰？葉芷妤毫不猶豫選Kao：「我覺得她會照顧我。」Kao一開始說不帶，理由竟是「怕她會辛苦」，後來轉念一想又改口：「我要帶她去，因為她可以照顧我。」兩人一來一往的甜蜜鬥嘴，讓現場工作人員都忍不住姨母笑，也讓人更加期待這對CP未來更多的合作火花。

▲▼泰百人氣CP「KaoJane」-Kao,葉芷妤 。（圖／記者姜國輝攝）

▲Kao和Jane應景玩刮刮樂，沒想到兩個人都中獎，氣運超強。（圖／記者姜國輝攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

KaoJaneKaoJane葉芷妤Love Design愛情設計

【身體先投降】30歲模仿特務耍帥　蹲下膝蓋痛站起來秒暈快倒地

