ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王月證實「離開台北休養」
「這3個月出生」準備接桃花
「樂天三本柱」續約成功！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

梁朝偉 劉嘉玲 Selina 林穎樂 丁噹 多賢 李千娜 孫淑媚

劉冠廷開金口唱歌！走音被抓包　「星爺班底」田啟文來台笑虧：覺得他沒什麼

記者蕭采薇／台北報導

由《孤味》億萬導演許承傑執導的賀歲大片《雙囍》，12日舉辦首映！劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙等華麗卡司齊聚。曾與導演創造票房神話的金馬影后陳淑芳也驚喜現身站台，更搬出吉祥物「Horse成雙」預祝馬年大吉。不過現場笑料不斷，港星田啟文竟當場「吐槽」劉冠廷，而劉冠廷更是自爆唱歌走音的糗事，逗樂全場。

▲▼ 《雙囍》首映典禮-余香凝,劉冠廷 。（圖／記者黃克翔攝）首圖

▲《雙囍》（左）余香凝、劉冠廷，片中飾演舉辦婚宴的新人 。（圖／記者黃克翔攝）

劉冠廷自爆唱歌走音　9m88灌迷湯：你唱很好

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉冠廷與香港女星余香凝在片中飾演一對為了婚禮焦頭爛額的新人，兩人演技爆發逼哭不少觀眾。不過談到片中難得「獻聲」唱歌的橋段，劉冠廷害羞自爆：「我自己看的時候覺得有點小走音，但在現場9m88跟我說唱得很好，我就信了！結果看完才知道真相。」 讓一旁的9m88哭笑不得。

▲▼《雙囍》首映典禮-合照 。（圖／記者黃克翔攝）

▲《雙囍》首映會，劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙等華麗卡司齊聚。。（圖／記者黃克翔攝）

劉冠廷也感性表示，拍攝時整個月都處於高漲的情緒中，彷彿「困在同一天」裡出不來。余香凝則謙虛感謝導演與對手演員的幫助，劉冠廷聽完馬上幽默回敬：「謝謝妳願意來拍戲，不嫌棄我們啦！」

星爺御用配角來台　田啟文：看劉冠廷覺得沒什麼

首度參與台灣電影的香港資深影星、「星爺御用配角」田啟文，這次飾演靈魂人物「新娘爸爸」。他對台灣劇組的高效率讚不絕口，卻也不改幽默本色，開玩笑說：「一開始看劉冠廷覺得沒什麼過人之處，但實際對戲後真的被驚艷，是非常厲害的演員！」 先貶後褒的「高手過招」言論引發全場爆笑。

▲▼ 《雙囍》首映典禮-庹宗華,楊貴媚,田啟文 。（圖／記者黃克翔攝）

▲《雙囍》（左起）庹宗華、楊貴媚、田啟文。（圖／記者黃克翔攝）

田啟文更透露，今年打算留在台灣過年，還要親自潛入戲院觀察反應，「我喜歡看觀眾最真實的反應，但如果現場聽到有人罵，我可能會當場哭出來！」

楊貴媚深夜「海巡」Threads　蔡凡熙想當伴郎賺紅包

金馬影后楊貴媚飾演事業女強人媽媽，近期電影即將上映，她也跟上潮流在社群平台Threads上「海巡」看網友留言。她笑說：「都會利用睡前空檔看觀眾反應，謝謝大家支持。」而飾演嚴肅爸爸的庹宗華則趕緊澄清：「我本人真的沒那麼嚴肅，很怕電影上映後觀眾不敢靠近我！」

▲▼ 《雙囍》首映典禮-9m88,蔡凡熙。（圖／記者黃克翔攝）

▲《雙囍》（左起）9m88、蔡凡熙。（圖／記者黃克翔攝）

新生代演員9m88與蔡凡熙在片中分別飾演婚顧與伴郎。9m88笑說自己現在也能當婚顧，但怕搞砸，還是當「婚禮歌手」就好；蔡凡熙則想當職業伴郎，「因為以前當賓客紅包包太多，當伴郎不但不用包，還可以收紅包！」

《孤味》班底回歸　陳淑芳成定心丸

導演許承傑繼《孤味》後再度推出力作，他坦言雖然緊張，但對故事充滿信心。前作靈魂人物陳淑芳阿姨也特地來站台，許承傑感動直呼：「只要有阿姨在，我拍什麼都不怕了，她是全劇組的定心丸！」期許《雙囍》能承襲氣勢，在春節檔期開出紅盤。電影將於2月17日大年初一全台上映。

▲▼《雙囍》首映典禮-陳淑芳 。（圖／記者黃克翔攝）

▲《雙囍》 金馬影后陳淑芳也驚喜現身站台。（圖／記者黃克翔攝）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

雙囍劉冠廷余香凝9m88于子育陳以文楊麗音

推薦閱讀

Lulu、陳漢典婚禮辦完不到一個月　鴻海尾牙「無預警公布寶寶名字」！

Lulu、陳漢典婚禮辦完不到一個月　鴻海尾牙「無預警公布寶寶名字」！

7小時前

Soya走過感情陰霾！公開喜訊「重新認識自己」　激吻椅人超甜畫面曝光

Soya走過感情陰霾！公開喜訊「重新認識自己」　激吻椅人超甜畫面曝光

12小時前

八點檔女星真實身份是「董事長千金」　登自家尾牙脫衣秀火辣身材

八點檔女星真實身份是「董事長千金」　登自家尾牙脫衣秀火辣身材

6小時前

「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷　親曝被解雇真相

「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷　親曝被解雇真相

13小時前

44歲偶像劇男神娶陸女星10年　「消失台灣演藝圈」久違露面曝近況

44歲偶像劇男神娶陸女星10年　「消失台灣演藝圈」久違露面曝近況

12小時前

餐廳沒別人！金城武神隱多年「私密聚會」曝光　麥浚龍進門嚇傻：充滿電影感

餐廳沒別人！金城武神隱多年「私密聚會」曝光　麥浚龍進門嚇傻：充滿電影感

12小時前

51歲辣成這樣！謝金燕登鴻海尾牙秀美腿「身上開9個洞」尺度超狂

51歲辣成這樣！謝金燕登鴻海尾牙秀美腿「身上開9個洞」尺度超狂

8小時前

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」　搬離台中家！

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」　搬離台中家！

16小時前

簡嫚書發律師函警告《世紀血案》　下最後通牒：未回覆將提告

簡嫚書發律師函警告《世紀血案》　下最後通牒：未回覆將提告

8小時前

才退出櫻花季！李千娜失言波及《紅白》「母女合體恐破局」　電視台證實了

才退出櫻花季！李千娜失言波及《紅白》「母女合體恐破局」　電視台證實了

8小時前

60歲王月3個月兩度開顱…證實「離開台北休養」　好友曝她近況！

60歲王月3個月兩度開顱…證實「離開台北休養」　好友曝她近況！

5小時前

米可白才剛切鼻息肉！　宣布回鹿港賣餅：我們過年見

米可白才剛切鼻息肉！　宣布回鹿港賣餅：我們過年見

4小時前

熱門影音

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下
不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責

不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責
黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？
《陽光女子合唱團》票房破5億　翁倩玉喜收導演5萬大紅包

《陽光女子合唱團》票房破5億　翁倩玉喜收導演5萬大紅包
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤

記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤
許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」

許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」
坤達閃兵後復工：想很多　「做錯了會好好面對」

坤達閃兵後復工：想很多　「做錯了會好好面對」
粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?
李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片

李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片
李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上

李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上
田中千繪.范逸臣會結婚嗎?　爸爸：只要女兒幸福就好

田中千繪.范逸臣會結婚嗎?　爸爸：只要女兒幸福就好
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

李千娜天體營激吻小8「看到毛」　趙逸嵐「撞臉懷秋」找白潤音演一家XD

李千娜天體營激吻小8「看到毛」　趙逸嵐「撞臉懷秋」找白潤音演一家XD

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

看更多

【太可怕】豬肉攤「貼地分裝」豬內臟　民眾嚇爛：才爆漢他病毒...

即時新聞

剛剛
剛剛
58分鐘前0

劉冠廷開金口唱歌！走音被抓包　「星爺班底」田啟文來台笑虧：覺得他沒什麼

1小時前1

祖雄愛女看傻眼！《冰上迪士尼》飛天特技太狂　臧芮萱尖叫：竟然在天上飛

4小時前40

米可白才剛切鼻息肉！　宣布回鹿港賣餅：我們過年見

5小時前40

孫耀威入院動刀做聲帶手術！　「14天不能講話」愛妻暖心打氣

5小時前30

60歲王月3個月兩度開顱…證實「離開台北休養」　好友曝她近況！

6小時前60

賈永婕訪義光教會「看到人性光輝」　被門口文字感動曝心聲

6小時前310

八點檔女星真實身份是「董事長千金」　登自家尾牙脫衣秀火辣身材

7小時前1

「樂天三本柱」續約成功破除謠言！　河智媛、禹洙漢真實心聲曝光

7小時前20

超兇正妹DJ真實身份「竟是企業老闆」！　春酒席開破20桌…驚人背景曝

7小時前60

日籍YTR Mana宣布懷孕！　樂喊：希望寶貝成為台日友好橋樑

讀者迴響

熱門新聞

  1. Lulu、陳漢典鴻海尾牙「無預警公布寶寶名字」！
    7小時前204
  2. Soya走過感情陰霾！公開喜訊「重新認識自己」
    12小時前
  3. 八點檔女星真實身份是「董事長千金」登自家尾牙
    6小時前610
  4. 「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷
    13小時前123
  5. 44歲偶像劇男神「消失台灣演藝圈」久違露面曝近況
    12小時前81
  6. 金城武神隱多年「私密聚會」曝
    12小時前121
  7. 51歲謝金燕登鴻海尾牙秀美腿「身上開9個洞」
    8小時前348
  8. 爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」
    16小時前107
  9. 簡嫚書發律師函警告《世紀血案》　下最後通牒
    8小時前182
  10. 才掰了櫻花季！李千娜失言波及女兒「恐丟《紅白》演出」　
    8小時前129
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合