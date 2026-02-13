劉冠廷開金口唱歌！走音被抓包　「星爺班底」田啟文來台笑虧：覺得他沒什麼

記者蕭采薇／台北報導

由《孤味》億萬導演許承傑執導的賀歲大片《雙囍》，12日舉辦首映！劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙等華麗卡司齊聚。曾與導演創造票房神話的金馬影后陳淑芳也驚喜現身站台，更搬出吉祥物「Horse成雙」預祝馬年大吉。不過現場笑料不斷，港星田啟文竟當場「吐槽」劉冠廷，而劉冠廷更是自爆唱歌走音的糗事，逗樂全場。

▲《雙囍》（左）余香凝、劉冠廷，片中飾演舉辦婚宴的新人 。（圖／記者黃克翔攝）

劉冠廷自爆唱歌走音 9m88灌迷湯：你唱很好

劉冠廷與香港女星余香凝在片中飾演一對為了婚禮焦頭爛額的新人，兩人演技爆發逼哭不少觀眾。不過談到片中難得「獻聲」唱歌的橋段，劉冠廷害羞自爆：「我自己看的時候覺得有點小走音，但在現場9m88跟我說唱得很好，我就信了！結果看完才知道真相。」 讓一旁的9m88哭笑不得。

▲《雙囍》首映會，劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙等華麗卡司齊聚。。（圖／記者黃克翔攝）

劉冠廷也感性表示，拍攝時整個月都處於高漲的情緒中，彷彿「困在同一天」裡出不來。余香凝則謙虛感謝導演與對手演員的幫助，劉冠廷聽完馬上幽默回敬：「謝謝妳願意來拍戲，不嫌棄我們啦！」

星爺御用配角來台 田啟文：看劉冠廷覺得沒什麼



首度參與台灣電影的香港資深影星、「星爺御用配角」田啟文，這次飾演靈魂人物「新娘爸爸」。他對台灣劇組的高效率讚不絕口，卻也不改幽默本色，開玩笑說：「一開始看劉冠廷覺得沒什麼過人之處，但實際對戲後真的被驚艷，是非常厲害的演員！」 先貶後褒的「高手過招」言論引發全場爆笑。

▲《雙囍》（左起）庹宗華、楊貴媚、田啟文。（圖／記者黃克翔攝）

田啟文更透露，今年打算留在台灣過年，還要親自潛入戲院觀察反應，「我喜歡看觀眾最真實的反應，但如果現場聽到有人罵，我可能會當場哭出來！」

楊貴媚深夜「海巡」Threads 蔡凡熙想當伴郎賺紅包

金馬影后楊貴媚飾演事業女強人媽媽，近期電影即將上映，她也跟上潮流在社群平台Threads上「海巡」看網友留言。她笑說：「都會利用睡前空檔看觀眾反應，謝謝大家支持。」而飾演嚴肅爸爸的庹宗華則趕緊澄清：「我本人真的沒那麼嚴肅，很怕電影上映後觀眾不敢靠近我！」

▲《雙囍》（左起）9m88、蔡凡熙。（圖／記者黃克翔攝）



新生代演員9m88與蔡凡熙在片中分別飾演婚顧與伴郎。9m88笑說自己現在也能當婚顧，但怕搞砸，還是當「婚禮歌手」就好；蔡凡熙則想當職業伴郎，「因為以前當賓客紅包包太多，當伴郎不但不用包，還可以收紅包！」

《孤味》班底回歸 陳淑芳成定心丸

導演許承傑繼《孤味》後再度推出力作，他坦言雖然緊張，但對故事充滿信心。前作靈魂人物陳淑芳阿姨也特地來站台，許承傑感動直呼：「只要有阿姨在，我拍什麼都不怕了，她是全劇組的定心丸！」期許《雙囍》能承襲氣勢，在春節檔期開出紅盤。電影將於2月17日大年初一全台上映。

▲《雙囍》 金馬影后陳淑芳也驚喜現身站台。（圖／記者黃克翔攝）