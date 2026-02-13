祖雄愛女看傻眼！《冰上迪士尼》飛天特技太狂　臧芮萱尖叫：竟然在天上飛

記者蕭采薇／台北報導

全球最受歡迎的冰上盛典《冰上迪士尼：Magic in the Stars》12日在台北小巨蛋震撼揭幕！這場2026春節限定的夢幻旅程，吸引無數星光朝聖，包括李佳穎、臧芮萱、嚴正嵐、邵翔與小蠻夫妻、祖雄等藝人都帶著家人現身。現場氣氛宛如大型嘉年華，祖雄更透露女兒看得目不轉睛，完全沈浸在魔法世界中！

▲祖雄與佳娜一家人前往觀賞《冰上迪士尼》。（圖／記者李毓康攝）

祖雄父女嗨翻！臧芮萱驚呼：太震撼

首演現場星光熠熠，藝人們觀演後也難掩興奮心情。臧芮萱化身小粉絲，激動分享最愛《尋龍使者：拉雅》的橋段，她驚呼：「太震撼了！迪士尼角色竟然可以在天上飛！」 她對整體製作規模讚不絕口，認為燈光特技、舞蹈編排與花式滑冰的完美融合，完全超乎想像，「沒想到能把這麼多元素結合在一起！」

▲祖雄與佳娜女兒超可愛。（圖／記者李毓康攝）

新手爸爸祖雄則分享，自己最愛經典的《阿拉丁》，當熟悉的角色接連登場，現場氣氛瞬間沸騰。他笑說，不只自己看得投入，「女兒更是興奮不停拍手，完全沈浸在表演之中。」 父女倆隨著經典音樂搖擺，搭配華麗的冰上滑行與燈光，留下了難忘的春節回憶。

艾莎、許願星全來了 8場限定錯過等明年

▲李佳穎帶小孩前往觀賞《冰上迪士尼》。（圖／記者李毓康攝）

2026全新篇章《冰上迪士尼：Magic in the Stars》卡司超豪華！串聯了《冰雪奇緣２》、《尋龍使者：拉雅》、《星願》、《玩具總動員》、《汽車總動員》、《公主與青蛙》、《阿拉丁》、《魔法滿屋》及《海洋奇緣》等多部經典與新世代作品。一幕幕動人故事在冰上輪番上演，帶領觀眾踏上充滿勇氣與夢想的奇幻冒險。

▲小蠻前往觀賞《冰上迪士尼》。（圖／記者李毓康攝）

頂尖滑冰手炫技 伊森：找到屬於我的位置

除了華麗佈景，世界頂尖的滑冰表演者更是靈魂人物。來自加拿大的滑冰演員伊森・盧瑟福（Ethan Rutherford），曾獲安大略省冰舞分區賽冠軍。他將競技實力轉化為充滿張力的舞台演出，伊森分享，從比賽轉為表演是最大挑戰，但也讓他找到「真正屬於自己的位置」。

▲臧芮萱前往觀賞《冰上迪士尼》。（圖／記者李毓康攝）

《冰上迪士尼：Magic in the Stars》即日起至2月14日於台北小巨蛋一連演出8場，邀請大小朋友在星光下勇敢追夢。購票請洽寬宏售票、全台萊爾富及OK便利超商。

▲《冰上迪士尼：Magic in the Stars》12日在台北小巨蛋震撼揭幕。（圖／寬宏提供）