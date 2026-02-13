ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王月證實「離開台北休養」
「這3個月出生」準備接桃花
「樂天三本柱」續約成功！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

梁朝偉 劉嘉玲 Selina 林穎樂 丁噹 多賢 李千娜 孫淑媚

祖雄愛女看傻眼！《冰上迪士尼》飛天特技太狂　臧芮萱尖叫：竟然在天上飛

記者蕭采薇／台北報導

全球最受歡迎的冰上盛典《冰上迪士尼：Magic in the Stars》12日在台北小巨蛋震撼揭幕！這場2026春節限定的夢幻旅程，吸引無數星光朝聖，包括李佳穎、臧芮萱、嚴正嵐、邵翔與小蠻夫妻、祖雄等藝人都帶著家人現身。現場氣氛宛如大型嘉年華，祖雄更透露女兒看得目不轉睛，完全沈浸在魔法世界中！

▲▼祖雄與佳娜一家人前往觀賞《冰上迪士尼》。（圖／記者李毓康攝）

▲祖雄與佳娜一家人前往觀賞《冰上迪士尼》。（圖／記者李毓康攝）

祖雄父女嗨翻！臧芮萱驚呼：太震撼

[廣告]請繼續往下閱讀...

首演現場星光熠熠，藝人們觀演後也難掩興奮心情。臧芮萱化身小粉絲，激動分享最愛《尋龍使者：拉雅》的橋段，她驚呼：「太震撼了！迪士尼角色竟然可以在天上飛！」 她對整體製作規模讚不絕口，認為燈光特技、舞蹈編排與花式滑冰的完美融合，完全超乎想像，「沒想到能把這麼多元素結合在一起！」

▲▼祖雄與佳娜一家人前往觀賞《冰上迪士尼》。（圖／記者李毓康攝）

▲祖雄與佳娜女兒超可愛。（圖／記者李毓康攝）

新手爸爸祖雄則分享，自己最愛經典的《阿拉丁》，當熟悉的角色接連登場，現場氣氛瞬間沸騰。他笑說，不只自己看得投入，「女兒更是興奮不停拍手，完全沈浸在表演之中。」 父女倆隨著經典音樂搖擺，搭配華麗的冰上滑行與燈光，留下了難忘的春節回憶。

艾莎、許願星全來了　8場限定錯過等明年

▲▼李佳穎前往觀賞《冰上迪士尼》。（圖／記者李毓康攝）

▲李佳穎帶小孩前往觀賞《冰上迪士尼》。（圖／記者李毓康攝）

2026全新篇章《冰上迪士尼：Magic in the Stars》卡司超豪華！串聯了《冰雪奇緣２》、《尋龍使者：拉雅》、《星願》、《玩具總動員》、《汽車總動員》、《公主與青蛙》、《阿拉丁》、《魔法滿屋》及《海洋奇緣》等多部經典與新世代作品。一幕幕動人故事在冰上輪番上演，帶領觀眾踏上充滿勇氣與夢想的奇幻冒險。

▲▼小蠻前往觀賞《冰上迪士尼》。（圖／記者李毓康攝）

▲小蠻前往觀賞《冰上迪士尼》。（圖／記者李毓康攝）

頂尖滑冰手炫技　伊森：找到屬於我的位置

除了華麗佈景，世界頂尖的滑冰表演者更是靈魂人物。來自加拿大的滑冰演員伊森・盧瑟福（Ethan Rutherford），曾獲安大略省冰舞分區賽冠軍。他將競技實力轉化為充滿張力的舞台演出，伊森分享，從比賽轉為表演是最大挑戰，但也讓他找到「真正屬於自己的位置」。

▲▼臧芮萱前往觀賞《冰上迪士尼》。（圖／記者李毓康攝）

▲臧芮萱前往觀賞《冰上迪士尼》。（圖／記者李毓康攝）

《冰上迪士尼：Magic in the Stars》即日起至2月14日於台北小巨蛋一連演出8場，邀請大小朋友在星光下勇敢追夢。購票請洽寬宏售票、全台萊爾富及OK便利超商。

▲《冰上迪士尼：Magic in the Stars》。（圖／寬宏提供）

▲《冰上迪士尼：Magic in the Stars》12日在台北小巨蛋震撼揭幕。（圖／寬宏提供）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

Lulu、陳漢典婚禮辦完不到一個月　鴻海尾牙「無預警公布寶寶名字」！

Lulu、陳漢典婚禮辦完不到一個月　鴻海尾牙「無預警公布寶寶名字」！

7小時前

Soya走過感情陰霾！公開喜訊「重新認識自己」　激吻椅人超甜畫面曝光

Soya走過感情陰霾！公開喜訊「重新認識自己」　激吻椅人超甜畫面曝光

12小時前

八點檔女星真實身份是「董事長千金」　登自家尾牙脫衣秀火辣身材

八點檔女星真實身份是「董事長千金」　登自家尾牙脫衣秀火辣身材

6小時前

「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷　親曝被解雇真相

「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷　親曝被解雇真相

13小時前

44歲偶像劇男神娶陸女星10年　「消失台灣演藝圈」久違露面曝近況

44歲偶像劇男神娶陸女星10年　「消失台灣演藝圈」久違露面曝近況

12小時前

餐廳沒別人！金城武神隱多年「私密聚會」曝光　麥浚龍進門嚇傻：充滿電影感

餐廳沒別人！金城武神隱多年「私密聚會」曝光　麥浚龍進門嚇傻：充滿電影感

12小時前

51歲辣成這樣！謝金燕登鴻海尾牙秀美腿「身上開9個洞」尺度超狂

51歲辣成這樣！謝金燕登鴻海尾牙秀美腿「身上開9個洞」尺度超狂

8小時前

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」　搬離台中家！

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」　搬離台中家！

16小時前

簡嫚書發律師函警告《世紀血案》　下最後通牒：未回覆將提告

簡嫚書發律師函警告《世紀血案》　下最後通牒：未回覆將提告

8小時前

才退出櫻花季！李千娜失言波及《紅白》「母女合體恐破局」　電視台證實了

才退出櫻花季！李千娜失言波及《紅白》「母女合體恐破局」　電視台證實了

8小時前

60歲王月3個月兩度開顱…證實「離開台北休養」　好友曝她近況！

60歲王月3個月兩度開顱…證實「離開台北休養」　好友曝她近況！

5小時前

米可白才剛切鼻息肉！　宣布回鹿港賣餅：我們過年見

米可白才剛切鼻息肉！　宣布回鹿港賣餅：我們過年見

4小時前

熱門影音

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下
不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責

不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責
黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？
《陽光女子合唱團》票房破5億　翁倩玉喜收導演5萬大紅包

《陽光女子合唱團》票房破5億　翁倩玉喜收導演5萬大紅包
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤

記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤
許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」

許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」
坤達閃兵後復工：想很多　「做錯了會好好面對」

坤達閃兵後復工：想很多　「做錯了會好好面對」
粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?
李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片

李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片
李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上

李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上
田中千繪.范逸臣會結婚嗎?　爸爸：只要女兒幸福就好

田中千繪.范逸臣會結婚嗎?　爸爸：只要女兒幸福就好
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

李千娜天體營激吻小8「看到毛」　趙逸嵐「撞臉懷秋」找白潤音演一家XD

李千娜天體營激吻小8「看到毛」　趙逸嵐「撞臉懷秋」找白潤音演一家XD

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

看更多

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下

即時新聞

剛剛
剛剛
58分鐘前0

劉冠廷開金口唱歌！走音被抓包　「星爺班底」田啟文來台笑虧：覺得他沒什麼

1小時前1

祖雄愛女看傻眼！《冰上迪士尼》飛天特技太狂　臧芮萱尖叫：竟然在天上飛

4小時前40

米可白才剛切鼻息肉！　宣布回鹿港賣餅：我們過年見

5小時前40

孫耀威入院動刀做聲帶手術！　「14天不能講話」愛妻暖心打氣

5小時前30

60歲王月3個月兩度開顱…證實「離開台北休養」　好友曝她近況！

6小時前60

賈永婕訪義光教會「看到人性光輝」　被門口文字感動曝心聲

6小時前310

八點檔女星真實身份是「董事長千金」　登自家尾牙脫衣秀火辣身材

7小時前1

「樂天三本柱」續約成功破除謠言！　河智媛、禹洙漢真實心聲曝光

7小時前20

超兇正妹DJ真實身份「竟是企業老闆」！　春酒席開破20桌…驚人背景曝

7小時前60

日籍YTR Mana宣布懷孕！　樂喊：希望寶貝成為台日友好橋樑

讀者迴響

熱門新聞

  1. Lulu、陳漢典鴻海尾牙「無預警公布寶寶名字」！
    7小時前204
  2. Soya走過感情陰霾！公開喜訊「重新認識自己」
    12小時前
  3. 八點檔女星真實身份是「董事長千金」登自家尾牙
    6小時前610
  4. 「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷
    13小時前123
  5. 44歲偶像劇男神「消失台灣演藝圈」久違露面曝近況
    12小時前81
  6. 金城武神隱多年「私密聚會」曝
    12小時前121
  7. 51歲謝金燕登鴻海尾牙秀美腿「身上開9個洞」
    8小時前348
  8. 爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」
    16小時前107
  9. 簡嫚書發律師函警告《世紀血案》　下最後通牒
    8小時前182
  10. 才掰了櫻花季！李千娜失言波及女兒「恐丟《紅白》演出」　
    8小時前129
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合