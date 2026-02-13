ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
年度全球BL影集排行榜出爐！《逆愛》奪冠　最愛看台劇國家是美國

記者黃庠棻／台北報導

全球領先的LGBTQ+、BL and GL 與酷兒影音串流平台GagaOOLala公開 2025全年度營運數據。在自動化旅程數位工具、在地化支付與內容創意策略的多重驅動下，平台於2025年展現強勁成長，已穩步站上500萬註冊會員大關。

▲《逆愛》。（圖／GagaOOLala提供）

▲《逆愛》。（圖／GagaOOLala提供）

在地化支付打破門檻，「首次訂閱」迎來爆發

[廣告]請繼續往下閱讀...

2025年新興市場展現出驚人的成長潛力。在「首次訂閱人數」的年度成長率（YoY）上，印尼以突破 63% 的成長率奪冠，泰國則以逾 57% 緊隨其後，馬來西亞也創下超過 40% 的佳績，隨後則是歐美及印度市場。

▲《逆愛》。（圖／GagaOOLala提供）

▲《逆愛》。（圖／GagaOOLala提供）

這波強勁動能歸功於平台在2025年底推出的支付優化方案。GagaOOLala 執行長林志杰（Jay）表示「我們觀察到新興市場的用戶渴望優質內容，但往往受限於跨境支付的門檻。因此，我們推廣『在地數位支付』，讓用戶能直接使用偏好的在地數位錢包進行訂閱，並超越界限，踏足拉丁美洲及非洲市場。」

▲《逆愛》。（圖／GagaOOLala提供）

▲《逆愛》。（圖／GagaOOLala提供）

目前此服務已涵蓋巴西、香港、印尼、馬來西亞、奈及利亞、菲律賓、新加坡與泰國，更多地區即將上線。Jay強調「這不只是技術更新，更是我們落實影視平權的重要一步，確保全球各地的粉絲都能無障礙地連結他們喜愛的故事。」

▲《垂涎》。（圖／GagaOOLala提供）

▲《垂涎》。（圖／GagaOOLala提供）

全球 BL、GL 趨勢大爆發與 5.6 兆美元商機

根據瑞士信貸等研究機構資料指出，全球LGBTQ+社群擁有超過5.6兆美元的消費潛力，若視為單一經濟體，將位列全球第四大GDP國家。GagaOOLala指出，這場文化與經濟的變革正在亞洲影視產業中快速發酵。

▲《垂涎》。（圖／GagaOOLala提供）

▲《垂涎》。（圖／GagaOOLala提供）

Jay 指出，LGBTQ+、BL 與 GL 內容是當前媒體產業中成長最快的領域，具備巨大的全球輸出潛力。隨著《烈愛對決》（Heated Rivalry）等劇集在國際市場大獲成功，他認為該類型將成為繼韓流與日本動漫後，下一個引發全球熱潮的文化現象。

自2025年底首播以來，《烈愛對決》席捲全球，不僅創下加拿大Crave平台史上最高原創影集觀看紀錄，更成為HBO Max的主要訂閱驅動力。影視端的成功同時引爆了出版界的奇蹟，原著小說的週銷量狂飆80倍，作者瑞秋雷德（Rachel Reid）的整個《Game Changers》系列銷量也增長近 40倍，總銷量突破65萬冊。

台灣作品輸出全球，美國粉絲最愛看

身為全球創意內容的戰略商業樞紐、服務全球的影音平台，GagaOOLala 也是台灣影視內容輸出的重要引擎。目前平台上架超過 240 部台灣作品，佔平台總量21%。觀看台灣作品的全球前三名分別為美國（29%）、台灣（16%）與泰國（11%）。

▲《秘密關係》。（圖／GagaOOLala提供）

▲《秘密關係》。（圖／GagaOOLala提供）

Jay最後總結道「粉紅經濟不是小眾，它是未來娛樂產業的新主流。台灣擁有積極支持的政府與開放多元的環境，讓我們成為亞洲酷兒內容的中心。GagaOOLala 將持續透過精準數據與多元夥伴合作，促成東西方創意內容的互相傳遞。」

▲《秘密關係》。（圖／GagaOOLala提供）

▲《秘密關係》。（圖／GagaOOLala提供）

2025 年度榜單數據洞察：高品質 IP 的長尾效應

2025年度榜單印證了BL及GL內容已成為粉紅經濟中最具爆發力的變現引擎。以年度冠、亞軍《逆愛》與《垂涎》為例，兩部作品在2025年累計創下超過100萬小時的觀看時數；此外，年度總榜前十名中日本BL影集強佔 6席，顯現當高品質內容精準觸及全球500萬會員時，能產生的驚人流量規模。

▲《第一次遇見花香的那刻第二季》。（圖／GagaOOLala提供）

▲《第一次遇見花香的那刻第二季》。（圖／GagaOOLala提供）

【GagaOOLala 2025 年度全球 BL 影集年度總榜 (前十名)】
1.《逆愛》中國
2.《垂涎》中國
3.《秘密關係》台灣
4.《未成年》日本
5.《相遇驟雨中》日本
6.《我在學校旅行中被分到了一個糟糕的小組》日本
7.《醫科戀愛實習》泰國
8.《25時，赤坂見 第2季》日本
9.《海洋之戀～愛之歸處～》日本
10.《Love in The Air－戀愛的預感－》日本

【GagaOOLala 2025 年度全球 BL 影集年度總榜 (日本 BL 前5名)】
1.《未成年》
2.《相遇驟雨中》
3.《我在學校旅行中被分到了一個糟糕的小組》
4.《25時，赤坂見 第2季》
5.《海洋之戀～愛之歸處～》

【GagaOOLala 2025 年度全球 BL 影集年度總榜 (泰國 BL 前5名)】
1.《醫科戀愛實習》
2.《島根戀愛季節》
3.《月光下的愛情》
4.《曼谷男孩》
5.《血色之戀》

【GagaOOLala 2025 年度全球 BL 影集年度總榜 (韓國 BL 前5名)】
1.《秘密關係》（韓版）
2.《漲潮時接吻》
3.《我的偶像倒追我？！》
4.《球童戰術》
5.《雷雲暴雨》

【GagaOOLala 2025 年度全球 GL 內容年度總榜 (前十名)】
1.《第一次遇見花香的那刻 第2季》
2.《彩香最愛弘子前輩》
3.《追蹤者遊戲》
4.《妮波自由式》
5.《愛上無名的妳》
6.《第一次遇見花香的那刻 第2季 幕後花絮》
7.《珍愛禁果》
8.《彩香最愛弘子前輩 第2季》
9.《學姐可以愛我嗎》
10.《解鎖妳的愛》

