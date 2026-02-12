60歲王月3個月兩度開顱…證實「離開台北休養」　好友曝她近況！

記者黃庠棻／台北報導

60歲女星王月去年11月底因撞到頭部緊急開顱手術，取出血塊後一度在加護病房昏迷5天，12月又要接受「顱骨復原」手術，消息令演藝圈好友相當關心，所幸手術復原良好，她也在社群網站上報平安。好友樊光耀今（12）日露面也透露了她的近況。

▲王月。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

王月是劇場大師李國修遺孀，她公開自己動開顱手術後，李國修子弟兵樊光耀曾發文表示擔心。今（12）日樊光耀出席《暗戀桃花源》40週年記者會時，透露一直都有關心王月狀況，對方現在已離開台北，到台灣別的城市休養。

▲樊光耀（左）透露王月近況。（圖／記者林敬旻攝）

對於王月近況，樊光耀透露她現在「不在台北，但還在台灣。」至於在哪個城市不便透露太多，只說王月一直都積極復原、休養當中，且個性總是「報喜不報憂」，大家也都關心、祝福她，她也知道外界都相當關心她的恢復情況，樊光耀強調王月目前情況樂觀。

▲樊光耀（左）透露王月近況。（圖／記者林敬旻攝）

此前，王月發文透露自己在家暈倒、頭撞地「我就當場昏迷沒了記憶，還好我遇到了好多貴人即時送至醫院動了開顱手術把血塊拿出救治。」發文隔天就是李國修冥誕，當時樊光耀也感嘆「今天是國修老師七十歲冥誕，而昨天月姊公佈了近況，讓人捏把冷汗，心疼不已。故人已遠，懷念無限；生者且行，惜福有為。緬懷老師，祝福月姊。感恩，祈福。」

▲王月。（圖／翻攝自Facebook／王月（月姐））