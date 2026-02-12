ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王月證實「離開台北休養」
「這3個月出生」準備接桃花
「樂天三本柱」續約成功！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

梁朝偉 劉嘉玲 Selina 林穎樂 丁噹 多賢 李千娜 孫淑媚

60歲王月3個月兩度開顱…證實「離開台北休養」　好友曝她近況！

記者黃庠棻／台北報導

60歲女星王月去年11月底因撞到頭部緊急開顱手術，取出血塊後一度在加護病房昏迷5天，12月又要接受「顱骨復原」手術，消息令演藝圈好友相當關心，所幸手術復原良好，她也在社群網站上報平安。好友樊光耀今（12）日露面也透露了她的近況。

▲王月出席《半里長城》笑噴版記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲王月。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

王月是劇場大師李國修遺孀，她公開自己動開顱手術後，李國修子弟兵樊光耀曾發文表示擔心。今（12）日樊光耀出席《暗戀桃花源》40週年記者會時，透露一直都有關心王月狀況，對方現在已離開台北，到台灣別的城市休養。

▲隋棠、吳中天、林依晨等人出席《暗戀桃花源》40週年演出記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲樊光耀（左）透露王月近況。（圖／記者林敬旻攝）

對於王月近況，樊光耀透露她現在「不在台北，但還在台灣。」至於在哪個城市不便透露太多，只說王月一直都積極復原、休養當中，且個性總是「報喜不報憂」，大家也都關心、祝福她，她也知道外界都相當關心她的恢復情況，樊光耀強調王月目前情況樂觀。

▲隋棠、吳中天、林依晨等人出席《暗戀桃花源》40週年演出記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲樊光耀（左）透露王月近況。（圖／記者林敬旻攝）

此前，王月發文透露自己在家暈倒、頭撞地「我就當場昏迷沒了記憶，還好我遇到了好多貴人即時送至醫院動了開顱手術把血塊拿出救治。」發文隔天就是李國修冥誕，當時樊光耀也感嘆「今天是國修老師七十歲冥誕，而昨天月姊公佈了近況，讓人捏把冷汗，心疼不已。故人已遠，懷念無限；生者且行，惜福有為。緬懷老師，祝福月姊。感恩，祈福。」

▲▼王月。（圖／翻攝自Facebook／王月（月姐））

▲王月。（圖／翻攝自Facebook／王月（月姐））

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

王月樊光耀

推薦閱讀

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」　搬離台中家！

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」　搬離台中家！

11小時前

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子　痛揭19年傷疤

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子　痛揭19年傷疤

15小時前

「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷　親曝被解雇真相

「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷　親曝被解雇真相

9小時前

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網

22小時前

Lulu、陳漢典婚禮辦完不到一個月　鴻海尾牙「無預警公布寶寶名字」！

Lulu、陳漢典婚禮辦完不到一個月　鴻海尾牙「無預警公布寶寶名字」！

3小時前

44歲偶像劇男神娶陸女星10年　「消失台灣演藝圈」久違露面曝近況

44歲偶像劇男神娶陸女星10年　「消失台灣演藝圈」久違露面曝近況

8小時前

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

18小時前

三金音樂人農曆年前驚傳心肌梗塞猝逝　享壽65歲

三金音樂人農曆年前驚傳心肌梗塞猝逝　享壽65歲

7小時前

餐廳沒別人！金城武神隱多年「私密聚會」曝光　麥浚龍進門嚇傻：充滿電影感

餐廳沒別人！金城武神隱多年「私密聚會」曝光　麥浚龍進門嚇傻：充滿電影感

8小時前

驚見紅衣女子走入海裡…路人嚇傻急阻止　身分曝光竟是超大咖天后

驚見紅衣女子走入海裡…路人嚇傻急阻止　身分曝光竟是超大咖天后

2/11 23:21

八點檔女星真實身份是「董事長千金」　登自家尾牙脫衣秀火辣身材

八點檔女星真實身份是「董事長千金」　登自家尾牙脫衣秀火辣身材

2小時前

爆「飛輪海性騷又嘲笑同志」！　炎亞綸崩潰：一整年喝到爛醉度日

爆「飛輪海性騷又嘲笑同志」！　炎亞綸崩潰：一整年喝到爛醉度日

13小時前

熱門影音

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？
坤達閃兵後復工：想很多　「做錯了會好好面對」

坤達閃兵後復工：想很多　「做錯了會好好面對」
不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責

不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
《大嘻哈》韓森控妻子外遇！陳思安「PO文疑反擊」

《大嘻哈》韓森控妻子外遇！陳思安「PO文疑反擊」
錢人豪直言「不喜歡郭木盛」　轟《世紀血案》：不應該

錢人豪直言「不喜歡郭木盛」　轟《世紀血案》：不應該
李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片

李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片
AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD

AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD
網友討論柯震東.王淨互動太多　黃立成旁邊亂吃瓜：他們在一起喔XD

網友討論柯震東.王淨互動太多　黃立成旁邊亂吃瓜：他們在一起喔XD
方文琳已見過女兒于齊薇男友　曝「不排斥她早婚」

方文琳已見過女兒于齊薇男友　曝「不排斥她早婚」
「小胖老師」袁惟仁病逝　吳宗憲曝每年資助

「小胖老師」袁惟仁病逝　吳宗憲曝每年資助
朱一龍飆戲情緒爆發　楊冪被嚇到尖叫

朱一龍飆戲情緒爆發　楊冪被嚇到尖叫
許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

黃豪平紅毯神預言..認：有設計過　張庭瑚傳情斷魏蔓「沒時間聯繫」

黃豪平紅毯神預言..認：有設計過　張庭瑚傳情斷魏蔓「沒時間聯繫」

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

7寶媽林叨囝仔沉寂半年「轉戰小紅書」　關臉書改名復出...內容全寫簡體字！

7寶媽林叨囝仔沉寂半年「轉戰小紅書」　關臉書改名復出...內容全寫簡體字！

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

看更多

賴清德：藍白卡1.25兆軍購　害台灣可能跌出優先名單！

即時新聞

剛剛
剛剛
28分鐘前10

米可白才剛切鼻息肉！　宣布回鹿港賣餅：我們過年見

1小時前30

孫耀威入院動刀做聲帶手術！　「14天不能講話」愛妻暖心打氣

1小時前10

60歲王月3個月兩度開顱…證實「離開台北休養」　好友曝她近況！

2小時前30

賈永婕訪義光教會「看到人性光輝」　被門口文字感動曝心聲

2小時前26

八點檔女星真實身份是「董事長千金」　登自家尾牙脫衣秀火辣身材

2小時前1

「樂天三本柱」續約成功破除謠言！　河智媛、禹洙漢真實心聲曝光

3小時前10

超兇正妹DJ真實身份「竟是企業老闆」！　春酒席開破20桌…驚人背景曝

3小時前50

日籍YTR Mana宣布懷孕！　樂喊：希望寶貝成為台日友好橋樑

3小時前63

Lulu、陳漢典婚禮辦完不到一個月　鴻海尾牙「無預警公布寶寶名字」！

3小時前10

鄭亦真產後光速甩肉10公斤！　「暫別主播台」近況曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」
    11小時前107
  2. 炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子
    15小時前3253
  3. 「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷
    9小時前63
  4. 梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」
    22小時前1819
  5. Lulu、陳漢典鴻海尾牙「無預警公布寶寶名字」！
    3小時前123
  6. 44歲偶像劇男神「消失台灣演藝圈」久違露面曝近況
    8小時前8
  7. 44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字
    18小時前125
  8. 三金音樂人驚傳心肌梗塞猝逝　享壽65歲
    7小時前161
  9. 金城武神隱多年「私密聚會」曝
    8小時前121
  10. 驚見紅衣女走入海裡　身分曝是超大咖天后
    2/11 23:2186
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合