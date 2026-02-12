ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
這尾牙陣容太狂「田馥甄、許光漢都來了」
出國運最強TOP4！金牛座用小錢玩奢華
「壞皇后」遭迪士尼開除！因說錯1句話
八點檔女星真實身份是「董事長千金」　登自家尾牙脫衣秀火辣身材

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《豆腐媽媽》收視率節節高升，徐千京加入後就以亮眼造型與成熟氣場吸睛登場，不少觀眾紛紛留言大讚「是不是又更美了？」讓她又驚又喜。這次在劇中展現不同以往的層次演出，不僅氣質升級，也讓觀眾看見她在戲劇上的蛻變與成長，成功為角色注入全新生命力。

▲徐千京近日在《豆腐媽媽》有亮眼表現。（圖／民視提供）

▲徐千京近日在《豆腐媽媽》有亮眼表現。（圖／民視提供）

女星徐千京近日加入民視八點檔《豆腐媽媽》演出，昨晚（5日）亮麗登場，飾演理事長的貼身秘書「趙曉菁」。角色個性活潑可愛又大剌剌，機靈中帶點俏皮，一出場就為劇情注入清新活力，也立刻引發網友熱議，不少觀眾直呼「是不是又更美了？」讓她又驚又喜。

▲徐千京近日在《豆腐媽媽》有亮眼表現。（圖／民視提供）

▲徐千京近日在《豆腐媽媽》有亮眼表現。（圖／民視提供）

徐千京透露「趙曉菁」這個人物鮮明討喜，有時候又很像私底下的她，講話大喇喇，有時候又很直接，讓她直呼簡直是本色演出，她也坦承在劇中跟黃尚禾的對手戲，也是非常期待，希望觀眾看見她歷經歷練後更加成熟自信的一面。

▲徐千京近日在《豆腐媽媽》有亮眼表現。（圖／民視提供）

▲徐千京近日在《豆腐媽媽》有亮眼表現。（圖／民視提供）

戲外，徐千京是名符其實的集團董事長千金。不過她從不擺架子，待人一向親切有禮。日前她更為自家集團尾牙準備火辣熱舞演出，自己找老師練舞、找朋友親手製作表演服，更在空檔敬業練舞，展現十足的程度，更展現與戲劇截然不同的魅力。

▲徐千京近日在《豆腐媽媽》有亮眼表現。（圖／民視提供）

▲徐千京近日在《豆腐媽媽》有亮眼表現。（圖／民視提供）

值得一提的是，徐千京睽違十多年再度站上力旺尾牙舞台，心情格外複雜。她坦言上台前其實相當忐忑「力旺對我來說不只是工作場合，更像是陪我長大的地方。」小時候幾乎年年登台演出，如今面對規模全面升級的舞台，她直言壓力不小「很希望讓大家看到我真的成長了，也想帶來新的驚喜。」

▲徐千京近日在《豆腐媽媽》有亮眼表現。（圖／民視提供）

▲徐千京近日在《豆腐媽媽》有亮眼表現。（圖／民視提供）

當晚，徐千京與戴愛玲同台飆唱，全場開全麥連續9分鐘唱跳不停，高強度演出讓她笑說「真的跳到有點喘」，也自嘲肺活量還要再訓練。但在專業舞群助陣與舞台效果加持下，她火力全開，還不時與台下員工、主桌長官近距離互動鬥嘴，氣氛熱絡，玩得相當盡興。

▲徐千京近日在《豆腐媽媽》有亮眼表現。（圖／民視提供）

▲徐千京近日在《豆腐媽媽》有亮眼表現。（圖／民視提供）

從《豆腐媽媽》亮麗登場成為話題人物，到尾牙舞台全力以赴展現實力，徐千京以行動證明，不只是外貌升級，更是內在與專業同步進化。戲劇與舞台雙線並進，未來發展備受期待。

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」　搬離台中家！

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」　搬離台中家！

10小時前

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子　痛揭19年傷疤

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子　痛揭19年傷疤

14小時前

「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷　親曝被解雇真相

「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷　親曝被解雇真相

7小時前

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網

21小時前

44歲偶像劇男神娶陸女星10年　「消失台灣演藝圈」久違露面曝近況

44歲偶像劇男神娶陸女星10年　「消失台灣演藝圈」久違露面曝近況

6小時前

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

16小時前

Lulu、陳漢典婚禮辦完不到一個月　鴻海尾牙「無預警公布寶寶名字」！

Lulu、陳漢典婚禮辦完不到一個月　鴻海尾牙「無預警公布寶寶名字」！

1小時前

三金音樂人農曆年前驚傳心肌梗塞猝逝　享壽65歲

三金音樂人農曆年前驚傳心肌梗塞猝逝　享壽65歲

6小時前

驚見紅衣女子走入海裡…路人嚇傻急阻止　身分曝光竟是超大咖天后

驚見紅衣女子走入海裡…路人嚇傻急阻止　身分曝光竟是超大咖天后

22小時前

餐廳沒別人！金城武神隱多年「私密聚會」曝光　麥浚龍進門嚇傻：充滿電影感

餐廳沒別人！金城武神隱多年「私密聚會」曝光　麥浚龍進門嚇傻：充滿電影感

6小時前

爆「飛輪海性騷又嘲笑同志」！　炎亞綸崩潰：一整年喝到爛醉度日

爆「飛輪海性騷又嘲笑同志」！　炎亞綸崩潰：一整年喝到爛醉度日

11小時前

叫孩子把我放一邊？陸元琪怒槓袁惟仁家屬　心疼兒女夾中間

叫孩子把我放一邊？陸元琪怒槓袁惟仁家屬　心疼兒女夾中間

11小時前

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？
坤達閃兵後復工：想很多　「做錯了會好好面對」

坤達閃兵後復工：想很多　「做錯了會好好面對」
不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責

不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
《大嘻哈》韓森控妻子外遇！陳思安「PO文疑反擊」

《大嘻哈》韓森控妻子外遇！陳思安「PO文疑反擊」
錢人豪直言「不喜歡郭木盛」　轟《世紀血案》：不應該

錢人豪直言「不喜歡郭木盛」　轟《世紀血案》：不應該
李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片

李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片
AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD

AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD
網友討論柯震東.王淨互動太多　黃立成旁邊亂吃瓜：他們在一起喔XD

網友討論柯震東.王淨互動太多　黃立成旁邊亂吃瓜：他們在一起喔XD
方文琳已見過女兒于齊薇男友　曝「不排斥她早婚」

方文琳已見過女兒于齊薇男友　曝「不排斥她早婚」
「小胖老師」袁惟仁病逝　吳宗憲曝每年資助

「小胖老師」袁惟仁病逝　吳宗憲曝每年資助
朱一龍飆戲情緒爆發　楊冪被嚇到尖叫

朱一龍飆戲情緒爆發　楊冪被嚇到尖叫
許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

黃豪平紅毯神預言..認：有設計過　張庭瑚傳情斷魏蔓「沒時間聯繫」

黃豪平紅毯神預言..認：有設計過　張庭瑚傳情斷魏蔓「沒時間聯繫」

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

7寶媽林叨囝仔沉寂半年「轉戰小紅書」　關臉書改名復出...內容全寫簡體字！

7寶媽林叨囝仔沉寂半年「轉戰小紅書」　關臉書改名復出...內容全寫簡體字！

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

剛剛
剛剛
42分鐘前10

賈永婕訪義光教會「看到人性光輝」　被門口文字感動曝心聲

58分鐘前5

八點檔女星真實身份是「董事長千金」　登自家尾牙脫衣秀火辣身材

1小時前0

「樂天三本柱」續約成功破除謠言！　河智媛、禹洙漢真實心聲曝光

1小時前10

超兇正妹DJ真實身份「竟是企業老闆」！　春酒席開破20桌…驚人背景曝

1小時前40

日籍YTR Mana宣布懷孕！　樂喊：希望寶貝成為台日友好橋樑

1小時前43

Lulu、陳漢典婚禮辦完不到一個月　鴻海尾牙「無預警公布寶寶名字」！

2小時前10

鄭亦真產後光速甩肉10公斤！　「暫別主播台」近況曝光

2小時前36

才退出櫻花季！李千娜失言波及《紅白》「母女合體恐破局」　電視台證實了

2小時前103

51歲辣成這樣！謝金燕登鴻海尾牙秀美腿「身上開9個洞」尺度超狂

2小時前82

簡嫚書發律師函警告《世紀血案》　下最後通牒：未回覆將提告

  1. 爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」
    10小時前107
  2. 炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子
    14小時前3253
  3. 「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷
    7小時前63
  4. 梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」
    21小時前1819
  5. 44歲偶像劇男神「消失台灣演藝圈」久違露面曝近況
    6小時前6
  6. 44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字
    16小時前125
  7. Lulu、陳漢典鴻海尾牙「無預警公布寶寶名字」！
    1小時前43
  8. 三金音樂人驚傳心肌梗塞猝逝　享壽65歲
    6小時前141
  9. 驚見紅衣女走入海裡　身分曝是超大咖天后
    22小時前86
  10. 金城武神隱多年「私密聚會」曝
    6小時前101
