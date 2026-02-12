八點檔女星真實身份是「董事長千金」　登自家尾牙脫衣秀火辣身材

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《豆腐媽媽》收視率節節高升，徐千京加入後就以亮眼造型與成熟氣場吸睛登場，不少觀眾紛紛留言大讚「是不是又更美了？」讓她又驚又喜。這次在劇中展現不同以往的層次演出，不僅氣質升級，也讓觀眾看見她在戲劇上的蛻變與成長，成功為角色注入全新生命力。

▲徐千京近日在《豆腐媽媽》有亮眼表現。（圖／民視提供）

女星徐千京近日加入民視八點檔《豆腐媽媽》演出，昨晚（5日）亮麗登場，飾演理事長的貼身秘書「趙曉菁」。角色個性活潑可愛又大剌剌，機靈中帶點俏皮，一出場就為劇情注入清新活力，也立刻引發網友熱議，不少觀眾直呼「是不是又更美了？」讓她又驚又喜。

徐千京透露「趙曉菁」這個人物鮮明討喜，有時候又很像私底下的她，講話大喇喇，有時候又很直接，讓她直呼簡直是本色演出，她也坦承在劇中跟黃尚禾的對手戲，也是非常期待，希望觀眾看見她歷經歷練後更加成熟自信的一面。

戲外，徐千京是名符其實的集團董事長千金。不過她從不擺架子，待人一向親切有禮。日前她更為自家集團尾牙準備火辣熱舞演出，自己找老師練舞、找朋友親手製作表演服，更在空檔敬業練舞，展現十足的程度，更展現與戲劇截然不同的魅力。

值得一提的是，徐千京睽違十多年再度站上力旺尾牙舞台，心情格外複雜。她坦言上台前其實相當忐忑「力旺對我來說不只是工作場合，更像是陪我長大的地方。」小時候幾乎年年登台演出，如今面對規模全面升級的舞台，她直言壓力不小「很希望讓大家看到我真的成長了，也想帶來新的驚喜。」

當晚，徐千京與戴愛玲同台飆唱，全場開全麥連續9分鐘唱跳不停，高強度演出讓她笑說「真的跳到有點喘」，也自嘲肺活量還要再訓練。但在專業舞群助陣與舞台效果加持下，她火力全開，還不時與台下員工、主桌長官近距離互動鬥嘴，氣氛熱絡，玩得相當盡興。

從《豆腐媽媽》亮麗登場成為話題人物，到尾牙舞台全力以赴展現實力，徐千京以行動證明，不只是外貌升級，更是內在與專業同步進化。戲劇與舞台雙線並進，未來發展備受期待。