賈永婕訪義光教會「看到人性光輝」　被門口文字感動曝心聲

電影《世紀血案》改編林宅血案，卻因未取得當事人授權，引發不小風波。為此，女星賈永婕昨（11）日獨自前往過去是林家舊宅的「義光教會」，事後也在社群發布兩篇貼文，分享自己站在義光教會門口時的深刻感觸。

▲賈永婕獨自前往義光教會。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕強調自己沒有任何宗教立場，同時也表示，當她站在義光教會門口，看到教會簡介上寫著，這棟建築是由來自「台灣、加拿大、日本、英國、德國、美國的教友集資」，共同買下當年的林宅並成立教會時，便覺得感動不已。

賈永婕透露，她在參訪義光教會的過程中，得知許多當年的秘辛，當年願意伸出援手的民眾，為了避開耳目，「大家都是深夜才敢把錢拿去給牧師」；甚至牧師在監工裝潢時，還得「小心翼翼地佈局，深怕被情治單位抓走。」更讓她驚訝的是，早期教友們在裡面做禮拜，門對面竟然「都站了一排人在監控他們。」

▲賈永婕寫下走訪義光教會的心情。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕感嘆，在發生那麼極致殘酷的事情後，掌權者的目的就是要製造恐懼、要大家遠離林家，但這些民眾卻沒有退縮，反而在此時此刻給了林家精神上的支持，還實際幫他們走過當時最困難的時刻。賈永婕認為，在當時的環境下，他們的內心一定是恐懼的，但是再大的威權、恐嚇，終究都阻擋不了身為人的正義感，為此她感性地寫下：「善良，也可以在最黑暗的年代發光。」