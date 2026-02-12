鄭亦真產後光速甩肉10公斤！　「暫別主播台」近況曝光

記者孟育民／台北報導

主播鄭亦真今年1月1日迎來元旦寶寶「小桃」，升格新手媽媽後，特別為愛女挑選人生只有一次的彌月禮盒，並結合公益行動，選擇「冊子和伊甸基金會」推出的公益禮盒，每份提撥10元支持弱勢兒童服務計畫。她開心表示：「很高興能跟小桃一起做公益，讓這一份溫暖傳遞到更多角落，出一份小小心力，守護慢飛天使的笑容。」讓彌月祝福更添意義。

▲鄭亦真彌月禮盒相當有意義。（圖／真想和你工作室 提供）

產後近一個月，鄭亦真也順利從月子中心畢業，同時成功瘦身10公斤。她透露，重返主播台的目標是總共瘦20公斤，目前還有10公斤要努力。原本計畫恢復健身房訓練，但想到有了孩子無法像過去一樣隨時出門，便改成「在家運動」模式，準備一系列TABATA燃脂影片，等小桃入睡就把握時間運動，兼顧育兒與身材管理。

▲鄭亦真分享減重秘訣。（圖／真想和你工作室 提供）



能在短時間內瘦身10公斤，除了生產後自然減重外，鄭亦真笑說關鍵還包括「母嬰同室」與親餵母乳。她幾乎全天候待命，半夜與凌晨都要起床餵奶，還因此獲得月子中心頒發的母嬰同室獎勵禮物。她形容自己挑戰的是「母嬰同室深夜版」，雖然辛苦，但也甘之如飴。