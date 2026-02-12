51歲辣成這樣！謝金燕登鴻海尾牙秀美腿「身上開9個洞」尺度超狂

記者蔡琛儀／台北報導

全球代工龍頭鴻海科技集團年度盛事「2026全鴻海運動嘉年華」今日（12日）於台北大巨蛋隆重登場，不僅邀來三大啦啦隊女神林襄、李多慧以及權喜原，更請到新婚夫妻陳漢典、Lulu坐鎮主持，還有金曲歌后「姐姐」謝金燕、金曲歌王蕭煌奇獻唱。

▲ 謝金燕二度出席鴻海尾牙 。（圖／一直打不倒有限公司提供）

這也是51歲的謝金燕相隔10年二度登上鴻海尾牙壓軸演出，她不僅狂飆七首經典電音組曲大秀美腿，衣服開了9個洞嗨翻大巨蛋，更演唱了破五億電影《陽光女子合唱團》中的插曲、也是自己的經典作〈練舞功〉原版，完全呼應鴻海本次活動「運動會」主題。此外，謝金燕也特別選了很少在商演上演唱的〈月彎彎〉抒情版，誠意滿滿，她開心表示：「希望鴻海從董事長到員工一整年都活力滿滿、業績一路奔騰長紅！」

對於〈練舞功〉再度翻紅，謝金燕笑說：「這首歌紅了20年，編曲版本多到數不清，最近大家都在跳〈練舞功〉，不分老少跟著旋律一起動起來，根本是一種全民運動，大家都來練一練！」

▲ 謝金燕大秀筆直美腿和纖腰、腹肌 。（圖／一直打不倒有限公司提供）

扛下壓軸演出重責大任的她直言：「謝謝鴻海再次邀請，也謝謝大家十年來還是這麼瘋！場地變大了，我也長大了，最感動的是，十年後你們都還在。」她更笑說希望下次再見不要又等十年，「不然再過十年，姐姐真的要變奶奶了！」

結束鴻海尾牙演出後，謝金燕緊接著投入新作品的籌備工作，雖然即將放年假，但有著魔羯座工作狂個性的她笑說：「放年假感覺一點都不能鬆懈，因為馬年一定要馬上出新歌，過年沒理由、沒藉口，只能在家繼續創作、練唱！」面對歌迷持續敲碗的新專輯進度，她也直球回應：「馬年馬上來，不要催啦！」預告馬年將以全新作品持續炸裂舞台。

▲謝金燕嗨翻大巨蛋。（圖／一直打不倒有限公司提供）