ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

這尾牙陣容太狂「田馥甄、許光漢都來了」
出國運最強TOP4！金牛座用小錢玩奢華
「壞皇后」遭迪士尼開除！因說錯1句話
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

梁朝偉 劉嘉玲 Selina 林穎樂 丁噹 多賢 李千娜 孫淑媚

51歲辣成這樣！謝金燕登鴻海尾牙秀美腿「身上開9個洞」尺度超狂

記者蔡琛儀／台北報導

全球代工龍頭鴻海科技集團年度盛事「2026全鴻海運動嘉年華」今日（12日）於台北大巨蛋隆重登場，不僅邀來三大啦啦隊女神林襄、李多慧以及權喜原，更請到新婚夫妻陳漢典、Lulu坐鎮主持，還有金曲歌后「姐姐」謝金燕、金曲歌王蕭煌奇獻唱。

▲▼ 謝金燕出席鴻海尾牙 。（圖／一直打不倒有限公司提供）

▲ 謝金燕二度出席鴻海尾牙 。（圖／一直打不倒有限公司提供）

這也是51歲的謝金燕相隔10年二度登上鴻海尾牙壓軸演出，她不僅狂飆七首經典電音組曲大秀美腿，衣服開了9個洞嗨翻大巨蛋，更演唱了破五億電影《陽光女子合唱團》中的插曲、也是自己的經典作〈練舞功〉原版，完全呼應鴻海本次活動「運動會」主題。此外，謝金燕也特別選了很少在商演上演唱的〈月彎彎〉抒情版，誠意滿滿，她開心表示：「希望鴻海從董事長到員工一整年都活力滿滿、業績一路奔騰長紅！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於〈練舞功〉再度翻紅，謝金燕笑說：「這首歌紅了20年，編曲版本多到數不清，最近大家都在跳〈練舞功〉，不分老少跟著旋律一起動起來，根本是一種全民運動，大家都來練一練！」

▲▼ 謝金燕出席鴻海尾牙 。（圖／一直打不倒有限公司提供）

▲ 謝金燕大秀筆直美腿和纖腰、腹肌 。（圖／一直打不倒有限公司提供）

扛下壓軸演出重責大任的她直言：「謝謝鴻海再次邀請，也謝謝大家十年來還是這麼瘋！場地變大了，我也長大了，最感動的是，十年後你們都還在。」她更笑說希望下次再見不要又等十年，「不然再過十年，姐姐真的要變奶奶了！」

結束鴻海尾牙演出後，謝金燕緊接著投入新作品的籌備工作，雖然即將放年假，但有著魔羯座工作狂個性的她笑說：「放年假感覺一點都不能鬆懈，因為馬年一定要馬上出新歌，過年沒理由、沒藉口，只能在家繼續創作、練唱！」面對歌迷持續敲碗的新專輯進度，她也直球回應：「馬年馬上來，不要催啦！」預告馬年將以全新作品持續炸裂舞台。

▲▼ 謝金燕出席鴻海尾牙 。（圖／一直打不倒有限公司提供）

▲謝金燕嗨翻大巨蛋。（圖／一直打不倒有限公司提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

謝金燕

推薦閱讀

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」　搬離台中家！

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」　搬離台中家！

8小時前

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子　痛揭19年傷疤

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子　痛揭19年傷疤

12小時前

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網

19小時前

「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷　親曝被解雇真相

「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷　親曝被解雇真相

5小時前

44歲偶像劇男神娶陸女星10年　「消失台灣演藝圈」久違露面曝近況

44歲偶像劇男神娶陸女星10年　「消失台灣演藝圈」久違露面曝近況

4小時前

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

14小時前

三金音樂人農曆年前驚傳心肌梗塞猝逝　享壽65歲

三金音樂人農曆年前驚傳心肌梗塞猝逝　享壽65歲

4小時前

驚見紅衣女子走入海裡…路人嚇傻急阻止　身分曝光竟是超大咖天后

驚見紅衣女子走入海裡…路人嚇傻急阻止　身分曝光竟是超大咖天后

20小時前

餐廳沒別人！金城武神隱多年「私密聚會」曝光　麥浚龍進門嚇傻：充滿電影感

餐廳沒別人！金城武神隱多年「私密聚會」曝光　麥浚龍進門嚇傻：充滿電影感

4小時前

爆「飛輪海性騷又嘲笑同志」！　炎亞綸崩潰：一整年喝到爛醉度日

爆「飛輪海性騷又嘲笑同志」！　炎亞綸崩潰：一整年喝到爛醉度日

9小時前

叫孩子把我放一邊？陸元琪怒槓袁惟仁家屬　心疼兒女夾中間

叫孩子把我放一邊？陸元琪怒槓袁惟仁家屬　心疼兒女夾中間

9小時前

樂天女神罕見動怒：不接受任何情緒勒索！　公開IG私訊內容

樂天女神罕見動怒：不接受任何情緒勒索！　公開IG私訊內容

20小時前

熱門影音

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？
坤達閃兵後復工：想很多　「做錯了會好好面對」

坤達閃兵後復工：想很多　「做錯了會好好面對」
不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責

不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
《大嘻哈》韓森控妻子外遇！陳思安「PO文疑反擊」

《大嘻哈》韓森控妻子外遇！陳思安「PO文疑反擊」
錢人豪直言「不喜歡郭木盛」　轟《世紀血案》：不應該

錢人豪直言「不喜歡郭木盛」　轟《世紀血案》：不應該
李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片

李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片
AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD

AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD
網友討論柯震東.王淨互動太多　黃立成旁邊亂吃瓜：他們在一起喔XD

網友討論柯震東.王淨互動太多　黃立成旁邊亂吃瓜：他們在一起喔XD
方文琳已見過女兒于齊薇男友　曝「不排斥她早婚」

方文琳已見過女兒于齊薇男友　曝「不排斥她早婚」
「小胖老師」袁惟仁病逝　吳宗憲曝每年資助

「小胖老師」袁惟仁病逝　吳宗憲曝每年資助
朱一龍飆戲情緒爆發　楊冪被嚇到尖叫

朱一龍飆戲情緒爆發　楊冪被嚇到尖叫
許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

黃豪平紅毯神預言..認：有設計過　張庭瑚傳情斷魏蔓「沒時間聯繫」

黃豪平紅毯神預言..認：有設計過　張庭瑚傳情斷魏蔓「沒時間聯繫」

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

7寶媽林叨囝仔沉寂半年「轉戰小紅書」　關臉書改名復出...內容全寫簡體字！

7寶媽林叨囝仔沉寂半年「轉戰小紅書」　關臉書改名復出...內容全寫簡體字！

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

看更多

【永生難忘的一支籤】雙重國籍男抽中海軍陸戰隊！朋友一旁笑到黑姑

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

日籍YTR Mana宣布懷孕！　樂喊：希望寶貝成為台日友好橋樑

3分鐘前0

Lulu、陳漢典婚禮辦完不到一個月　鴻海尾牙「無預警公布寶寶名字」！

10分鐘前10

鄭亦真產後光速甩肉10公斤！　「暫別主播台」近況曝光

22分鐘前2

才退出櫻花季！李千娜失言波及《紅白》「母女合體恐破局」　電視台證實了

38分鐘前80

51歲辣成這樣！謝金燕登鴻海尾牙秀美腿「身上開9個洞」尺度超狂

1小時前82

簡嫚書發律師函警告《世紀血案》　下最後通牒：未回覆將提告

1小時前52

楊小黎控《世紀血案》劇組詐欺　發律師函解約求償：實感詫異痛心

1小時前1

《陽光女子》翁倩玉返台謝票「看到票房昏倒」！　林孝謙豪氣喊：破幾億包幾萬

2小時前11

50歲女星遠距4年半只見過一次面！　男友「要出庭」返台被海關攔下

2小時前20

陳文茜遭瞎傳「手術失敗將離開」　氣炸喊法辦：活見鬼！

讀者迴響

熱門新聞

  1. 爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」
    8小時前107
  2. 炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子
    12小時前3253
  3. 梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」
    19小時前1819
  4. 「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷
    5小時前3
  5. 44歲偶像劇男神「消失台灣演藝圈」久違露面曝近況
    4小時前4
  6. 44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字
    14小時前125
  7. 三金音樂人驚傳心肌梗塞猝逝　享壽65歲
    4小時前141
  8. 驚見紅衣女走入海裡　身分曝是超大咖天后
    20小時前86
  9. 金城武神隱多年「私密聚會」曝
    4小時前101
  10. 爆「飛輪海性騷又嘲笑同志」！炎亞綸崩潰1年喝爛醉
    9小時前3631
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合