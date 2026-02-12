《陽光女子》翁倩玉返台謝票「看到票房昏倒」！　林孝謙豪氣喊：破幾億包幾萬

記者蕭采薇／台北報導

台灣影史奇蹟再+1！由國寶級女星翁倩玉領軍的催淚大片《陽光女子合唱團》，票房勢如破竹衝破5億大關，直逼影史冠軍《海角七號》！為了答謝台灣觀眾支持，75歲的「玉英奶奶」翁倩玉旋風返台，偕同導演林孝謙、編劇呂安弦出席謝票記者會。看到驚人的票房數字，翁倩玉笑說自己「數不清有幾個零」，更幽默自嘲：「破一億的時候，我已經昏倒一次了！」

▲《陽光女子合唱團》票房衝破五億，「玉英奶奶」翁倩玉旋風返台謝票 。（圖／記者徐文彬攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

睽違47年返台拍片 全民瘋喊「Judy奶奶」

翁倩玉神采奕奕現身，完全看不出歲月痕跡。她坦言當初接演時，根本沒想過會有如此巨大的成功。如今走在路上，連年輕人都會興奮大喊：「是奶奶！就是那個奶奶！」讓她感動直呼：「非常高興回到台灣，怕大家忘記我是演員，我是大家的Judy奶奶，永遠的奶奶。」

▲《陽光女子合唱團》（左起）編劇呂安弦、翁倩玉、導演林孝謙。（圖／記者徐文彬攝）

導演林孝謙也感性致意，直言「沒有翁倩玉就沒有這部片」，她是整部電影的靈魂人物。為了犒賞這位最大功臣，林孝謙現場豪氣承諾：「過年到了，我們『破幾億就包幾萬紅包』給她！」目前票房已破5億，翁倩玉至少有5萬紅包入袋，若能順利衝破7億，就有7萬元大紅包，讓她聽了笑得合不攏嘴，還轉頭對提問記者說：「謝謝妳！」逗樂全場。

票房破億傳「小熊跳舞」 翁倩玉：高興的氣全身跑



身在日本的翁倩玉，無法即時看到台灣票房，全靠導演林孝謙「實況轉播」。林孝謙爆料，當初票房破億時，翁倩玉傳來一張「小熊跳舞」的貼圖慶祝；等到衝破4億，她直接一次傳了「四隻小熊」組隊狂歡。翁倩玉笑說，現在票房直奔5億，她感覺「全身高興的氣都在跑」，心情興奮到不行。

▲翁倩玉透露母親在她拍攝《陽光女子合唱團》後過世，成為她心中遺憾。（圖／記者徐文彬攝）

憶亡母淚崩 感嘆「愛無限、時間有限」

雖然電影大賣，但翁倩玉心中仍有一絲遺憾。她透露母親在她拍攝《陽光女子合唱團》後過世，來不及看到這部作品。翁倩玉感性表示：「片中每一段都哭得衛生紙來不及拿，因為每一段都跟母親有關。」

她語重心長地呼籲大家：「媽媽的愛是無限的，但時間是有限的。」 要記得在媽媽還在的時候，多回家看看她、表達感謝與愛意。雖然母親已不在人世，但翁倩玉相信：「她現在就在我身邊，她會很高興，一定會的！」

▲翁倩玉在《陽光女子合唱團》被眾星拱月。（圖／壹壹喜喜提供）

素顏上陣、親自摔 敬業精神嚇壞劇組

為了飾演獄中度過餘生的奶奶，翁倩玉不惜素顏上陣，甚至連白髮都是用睫毛刷一根根畫出來的，光妝髮就要耗時一小時。片中一場激烈的餐廳大亂鬥，雖然四肢都穿了護具，但翁倩玉堅持不用替身，親自挑戰「往後摔」的鏡頭，敬業精神讓現場工作人員都嚇出一身冷汗，直呼：「哇！真的摔啊！」《陽光女子合唱團》全台熱映中，票房持續看漲，有望在農曆春節期間登頂台灣影史票房冠軍。