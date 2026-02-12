簡嫚書發律師函警告《世紀血案》　下最後通牒：未回覆將提告

記者王靖淳／綜合報導

電影《世紀血案》改編林宅血案，卻因未取得當事人授權，引發不小風波，全體演員與劇組10日發出聯合聲明，痛批製作方「合約詐欺」並揚言提告阻止電影上映。為此，主演簡嫚書今（12）日再度針對此事發聲。

▲簡嫚書回應《世紀血案》爭議。（圖／記者周宸亘攝）

簡嫚書表示繼本月7日發表個人聲明後，她與經紀團隊及律師已依照合約所具約束力，對製作方做出實際抗爭動作。她在文中透露，9日就已正式委請律師，寄出兩封存證信函給《世紀血案》製作方負責人蘇敬軾以及郭木盛。她指出，這項法律行動是為了「正式通知解除雙方的合約關係」，且根據郵局的回執紀錄，確認對方在寄出當日就已經收到信函。

簡嫚書進一步提到，她在信中要求製作方必須在收到信後的5天內，以書面方式回覆並確認「演員聘任合約書」已經合法解除，同時，她也要求片方必須承諾後續「不使用肖像、聲音及演出作品。」然而，截至目前為止，她表示尚未獲得製作方的回覆。

▲簡嫚書PO文。（圖／翻攝自Instagram／manshujian）

簡嫚書向製作方喊話，強調明天就是最後的期限，若還是未收到回覆，她將直接「進行後續提告，讓此事進入民事訴訟程序」，藉此提醒製作方，務必正視並且回應。最後，簡嫚書表示身為本片主要演員之一，我必須當責阻止錯誤的事繼續下去，「讓未取得當事人合法授權的電影沒有任何機會上映、播放。我會持續積極行動，絕不卸責。」