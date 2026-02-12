楊小黎控《世紀血案》劇組詐欺　發律師函解約求償：實感詫異痛心

記者王靖淳／綜合報導

電影《世紀血案》改編林宅血案，卻因未取得當事人授權，引發不小風波，全體演員與劇組10日發出聯合聲明，痛批製作方「合約詐欺」並揚言提告阻止電影上映。為此，主演楊小黎今（12）日再度針對此事發聲。

▲楊小黎回應《世紀血案》爭議。（圖／記者周宸亘攝）

楊小黎透過法律事務所寄出律師函，藉此向《世紀血案》製作方攤牌。她在聲明中強調，當初之所以會答應演出，是因為劇組「事前即保證已取得拍攝該片的合法授權」，且這些承諾都是白紙黑字寫在合約裡的。沒想到電影拍完後，才驚覺劇組根本沒有取得林義雄先生及其家屬的真人真事改編授權，這讓她感到相當詫異、痛心，認為自己完全是遭劇組詐欺，因此決定採取法律行動捍衛權益。

▲▼楊小黎PO文。（圖／翻攝自Instagram／candyyang116）

楊小黎透過律師函通知片方終止合約，並嚴正要求對方「即刻停止利用楊小黎之肖像、聲音、影像、姓名及其他相關個資、表演內容」，同時她也將針對這起事件造成的一切損害，向劇組請求賠償。最後，楊小黎感性地寫道，「謝謝這陣子大家的建議和指教，我謹記在心」，更慎重地向事件當事人致歉，「再次對林先生及其家屬致上最深的歉意。對不起。」