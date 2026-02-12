蔡尚樺主持尾牙「爽賺8萬大紅包」　親揭超狂福利：撒幣無極限

記者王靖淳／綜合報導

主持人蔡尚樺近日受邀擔任優式資本尾牙的主持人，親眼見證了超狂排場。為此她也在臉書發文，分享當天的造型，以及活動結束後的真實心聲。

▲蔡尚樺。（圖／翻攝自Facebook／蔡尚樺）



蔡尚樺透露，該公司的54位員工中有7位是年薪千萬的頂級菁英，比例高得嚇人。而這場尾牙的獎金發放更是到了「大撒幣更是無極限」的地步，整晚發出的總獎金直逼新台幣1千8百萬元，換算下來，平均每位員工至少都有20萬以上入袋，就連頭獎也是豪邁地讓一人獨得100萬，讓蔡尚樺直呼真的是「沒有最狂！只有更狂。」

蔡尚樺表示，公司為了體恤員工，宣布今年有買房的同仁，通通可以再額外獲得30萬購屋補貼獎金。而活動氣氛更在老闆的帶動下嗨到最高點，原本定好的獎項抽完後，老闆竟現場脫稿演出，先是加碼100萬，接著又再加100萬，最後甚至直接追加150萬，整晚就這樣「帶頭往前衝，不停加碼8次」。

▲蔡尚樺主持優式資本尾牙。（圖／翻攝自Facebook／蔡尚樺）



最讓蔡尚樺感到驚喜的是，這股豪氣竟然也掃到了她身上，老闆在台上突然給了她一個大驚喜，除了原本的主持費之外，「多給我8萬大紅包」，讓她當下深刻「體會到優式資本的夥伴有多幸福」。