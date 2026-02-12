3藝人恐慌成心魔！周杰倫「一度無法上台」　i-dle成員演出結束崩潰哭

圖文／鏡週刊

藝人往往承受比一般人更龐大的壓力和期待，不少明星曾深受恐慌症所苦。亞洲天王周杰倫去年剛結束為期6年、共110場的「嘉年華」世界巡迴演唱會，就曾在社群發文透露自己經歷過恐慌症、甚至一度無法上台的狀態，讓歌迷十分擔心。

周杰倫在IG發文坦言，這6年期間其實發生很多自己無法控制的情況，像是恐慌症發作無法登台、聲音狀態不佳等等，但他為了不讓歌迷失望，仍努力撐著完成表演，可見頂著天王包袱，周杰倫內心承受的壓力有多大。

▲林俊逸對自我要求高，導致曾發生恐慌症狀。（林俊逸臉書）

童星出身的歌手林俊逸多才多藝、能唱能演，但他去年上節目時坦言，曾因工作壓力過大、對自我要求過高等因素，導致罹患恐慌症，嚴重時會臉色發白、嘴唇發紫，感覺心臟狂跳、無法呼吸，所幸之後經調適，症狀逐漸改善。

▲韓國女團i-dle成員Minnie曾分享疫情後巡演爆發憂鬱與恐慌。（翻攝Minnie IG）

韓國演藝圈競爭激烈，不少女團成員都曾因恐慌症所苦。i-dle成員Minnie去年3月上節目時曾表示，疫情後首次巡演期間出現恐慌症狀，演出結束後常獨自大哭，後被診斷出罹患憂鬱症與恐慌症。



