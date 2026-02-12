三金音樂人農曆年前驚傳心肌梗塞猝逝　享壽65歲

記者蔡琛儀／台北報導

知名音樂人、曾獲三金殊榮的大提琴家范宗沛，今（12日）傳出日前已在家人與音樂的守護下於台北榮民總醫院因心肌梗塞辭世，享壽65歲。

▲三金大提琴家范宗沛心肌梗塞過世。（圖／風潮音樂提供）

范宗沛曾擔任國家交響樂團（NSO）大提琴首席長達九年，從1995年以《超級大國民》奪下金馬獎最佳電影配樂開始，曾兩度榮獲金曲獎最佳流行音樂演奏專輯獎，更三度敲響金鐘，也為《曾經》、《孽子》等劇作賦予靈魂，定義了台灣文學影視音樂最深刻的聲音。

此外，范宗沛也是樂壇知名的美食家，熱愛烹飪的他曾開過義式餐廳，對他而言，音符的編排與食材的調味本質相通，都是對美好的極致追求。面對老友的遠行，與其並肩奮鬥近40年的風潮音樂創辦人楊錦聰悲痛表示：「宗沛是我這輩子最珍貴、也最懂生活的摯友。他在藝術上的才華與對美食的講究，總能讓身邊的人感受到生活的美好他在錄音室裡是對音符極度挑剔的鬼才，但在餐桌旁卻是個溫暖、幽默且熱愛分享的生活家。」

▲范宗沛也是樂壇知名的美食家。（圖／風潮音樂提供）

音樂總監吳金黛也感性自陳：「我始終以身為范老師的徒弟為榮，當年胖叔手把手的帶我、教我，讓我成為現在的音樂人，我的每個專輯製作，背後都有祂的支持。祂是我永遠的師父，想到祂，只會記得祂的好，祂的幽默和體貼。」

目前家屬正平靜處理後事，關於後續追思安排，風潮音樂將另行公告。家屬與公司懇請外界給予私人空間，並建議喜愛范宗沛的朋友，在此刻播放一首他的樂曲，讓他的琴音再次溫暖大家，這便是對他最好的緬懷，「在上帝的國度裡，老師想必已換上了最輕盈的姿態，拉著琴，優雅地續奏那首永不落幕的生命樂章。」