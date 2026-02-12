農曆「這3個月出生」準備接桃花！吸引一票追求者　2類人小心爛桃花

記者田暐瑋／綜合報導

隨著西洋情人節將近，許多單身的人也期待桃花降臨，命理師詹惟中解析農曆這3個月出生的人會被戀愛之神眷顧，有機會脫單，至於農曆3、10月出生者則要小心爛桃花纏身。

詹惟中在最新影片中透露，桃花運根據農曆生日的不同，會有顯著差異，農曆4月出生者的桃花運屬於「被動桃花」，將吸引眾多追求者，感受到魅力四射的氛圍；農曆6月出生者則會迎來「主動桃花」，將打破過去的害羞與內向，勇敢追求真愛，展現出積極的一面；最後則是農曆12月出生的人，會相約喜歡的人出國旅遊，增加許多互動機會。

▲詹惟中。（圖／翻攝自Facebook／詹惟中就是愛算命）



除了桃花運的預測，詹惟中也提醒大家要小心爛桃花的出現，農曆3月出生者可能會遭遇「肉身桃花」，暗示著一夜情的可能性；而農曆10月出生者則可能在職場上遇到桃花運，但也需謹慎看待，以免影響到工作表現

詹惟中也分享了2026年的開運穿搭重點，建議選擇黑、綠、白、黃等顏色，並指出吉祥的紅色並不在推薦之列，原因是紅色屬於火元素，過於旺盛可能反而帶來不利影響，特別是在馬年這一年，應該避免過多的火氣與能量，以確保運勢的穩定。