44歲偶像劇男神娶陸女星10年　「消失台灣演藝圈」久違露面曝近況

44歲男星吳中天演過眾多偶像劇走紅，包含《愛殺17》、《惡魔在身邊》、《美味關係》等，2015年和大陸女星楊子姍登記結婚，2022年迎來女兒誕生，婚後的他常在大陸發展導演事業。今（12）日時隔多年在台灣公開露面，近況引起關注。

▲吳中天、楊子姍。（圖／銀魚提供）

吳中天今（12）日出席舞台劇《暗戀桃花源》40週年演出記者會，與導演賴聲川、演員隋棠、李劭婕、林依晨、張靜之、梁正群、樊光耀、張本渝一同受訪，他久違露面坦言「很久沒有在台灣有演出，也很久沒有演戲，受到賴老師邀請所以加入，還是非常享受。」

▲隋棠、吳中天、林依晨等人出席《暗戀桃花源》40週年演出記者會。（圖／記者林敬旻攝）

至於之後是否大陸、台灣兩地飛，吳中天笑說「應該就待在台北，兩邊跑的話應該會往生，所以就好好地在台灣排練」，他也笑說這一次演出見到許多老朋友，過去與林依晨、隋棠、張本渝、樊光耀等人都曾合作過，直呼「每天練習都很有感覺」。

▲吳中天出席《暗戀桃花源》40週年演出記者會。（圖／記者林敬旻攝）

至於今年過年是否留在台灣度過，吳中天則表示記者會過幾天就會回到大陸，表示過年還是會飛去大陸跟老婆、小孩一起過，過完年後就會回到台灣，並一路排練直到演出。