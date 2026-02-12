餐廳沒別人！金城武神隱多年「私密聚會」曝光　麥浚龍進門嚇傻：充滿電影感

記者蕭采薇／台北報導

由麥浚龍執導、讓影迷苦等多年的犯罪史詩鉅作《風林火山》，橫掃本屆香港金像獎12項提名。導演麥浚龍透露，當年為了邀請神隱多時的金城武演出，他親自飛往東京赴約。

▲《風林火山》是金城武目前最後一部參與的影視作品。（圖／壹壹喜喜提供）



金城武神祕面談曝光 麥浚龍驚：充滿電影感

《風林火山》集結金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝四大影帝，以及高圓圓、杜德偉等超華麗卡司，描繪一個冰冷且暗潮洶湧的毒品世界。

導演麥浚龍回憶飛往東京的那場「神祕面談」，地點選在一間極其隱密的餐廳，金城武當時還特別表示「當天不會有其他人出現」。偌大的空間只有兩人對坐，讓麥浚龍震撼直呼：「進去之後已經充滿電影感了！」 這種近乎偏執的誠意，最終打動了男神點頭出演。

坂本龍一「獨奏6小時」 夢幻遺作聽哭導演

除了影帝搏命演出，《風林火山》的配樂更由已故音樂大師坂本龍一親自操刀。麥浚龍分享了一段與大師的魔幻時刻：「就在他房間裡，只有我們兩個人，足足聽他演奏和談論方向有6個小時。」那段被孤寂旋律包圍的午後，成為麥浚龍夢寐以求的經驗，「真的很魔幻！」

▲舒淇（右）執導電影《女孩》，帶9m88、白小櫻出席不少國際影展。（圖／甲上娛樂提供）

另一部強檔《女孩》則是女神舒淇首度執導的長片，身為名導侯孝賢的弟子，她以細膩視角描繪女性成長，初試啼聲便入圍香港金像獎最佳導演、編劇與新晉導演3項大獎，實力不容小覷。兩部金像獎強片，都將在Hami Video上架。