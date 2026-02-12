Soya走過感情陰霾！公開喜訊「重新認識自己」　激吻椅人超甜畫面曝光

記者孟育民／台北報導

馬來西亞創作歌手兼內容創作者 Soya（許素瑄）最新原創單曲《紅線》MV 正式上線，而最讓粉絲關注的是，Soya 在 MV 中獻出了她的螢幕初吻，並首次與台灣行動創作者Chairman椅人（何秉錡 Leo） 合作演出，更回到家鄉沙巴取景拍攝，將真實戀情與成長故事化為影像作品，呈現一段關於愛與自我和解的動人旅程。

▲Soya激吻椅人畫面曝光。（圖／手癢娛樂有限公司提供）

這次MV的男主角Chairman 椅人，兩人在 MV中不僅有許多親密接觸，Soya 更在拍攝現場貢獻了人生螢幕初吻。她笑說：「其實男主角是我自己找的，也算有一點『自肥』吧，因為覺得他很帥（笑）。之前在社交平台看到他的表演與態度，就想邀請他合作，這次拍吻戲的時候他很能帶戲，但我自己也有點小害羞，拍出來很自然，也非常開心！」

MV 除了在台灣拍攝，也特別回到Soya 的家鄉沙巴取景。遼闊海岸線、山水交織的自然風景，為整支MV增添開闊與療癒氛圍，與歌曲中「走過迷惘，重新找回自己」的意境相互呼應。





▲▼Soya和椅人演對手戲。（圖／手癢娛樂有限公司提供）

《紅線》由 Soya 許素瑄親自作詞作曲，是一首從真實人生經歷出發的作品，講述遇見彼此、交心、陪伴乃至分離的過程，並最終學會重新認識自己。Soya更自費25萬台幣完成MV製作，她說：「這是我的作品，所以我想盡力把它拍好，也想把這段故事真實呈獻。」

隨著 2025 逐漸走向尾聲，《紅線》也成為 Soya 為過去一年的情感與成長寫下的溫柔句點。她希望這首歌能陪伴聽眾回望過去，同時鼓勵大家勇敢迎向更好的 2026。Soya 也呼籲大家親自前往 YouTube 觀看《紅線》MV，感受這段真實又細膩的愛情與自我成長故事。