超兇正妹DJ真實身份「竟是企業老闆」！　春酒席開破20桌…驚人背景曝

「性感御姐DJ」DJ Liya憑精緻臉蛋與D罩杯火辣身材走紅夜場，卻不只站台放歌，近年她悄悄升級成娛樂產業幕後操盤手，帶領FLY娛樂團隊統籌企業尾牙、品牌發表會到大型晚會，業界封她「活動導演型DJ」，直言要讓客戶成為全場主角。

▲有「性感御姐DJ」封號的DJ Liya。（圖／圓動力提供）

出身單親家庭的她16歲半工半讀分擔家計，每月僅1萬多元仍咬牙撐住；23歲闖平面模特圈，北中南奔波拍攝，她坦言曾遇過不禮貌攝影師，「只要覺得不對勁就直接走人，或找朋友陪同，不讓自己落單。」也讓她練就不服輸與掌握主導權的性格。

如今DJ Liya旗下的FLY團隊約15人，主打娛樂整合策劃，從創意發想、流程設計到燈光音響、舞台視覺一次到位，還結合魔術與舞蹈演出，她笑說若客戶有需求也會親自solo，「一兼二職」成常態。

▲DJ Liya頗有商業頭腦。（圖／圓動力提供）

年前她將一路忙到2月14日才稍歇，2月25日則是在嘉義舉辦春酒，預計將席開20多桌，她還準備登台熱舞。她預告2026年推出原創電音作品，持續布局個人IP與海外醫美合作，強調「人生苦短，必須性感」，要把女性力量玩到極致。