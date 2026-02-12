Hit Fm年度十大專輯出爐！　蔡依林、林宥嘉全入榜

▲蔡依林獲年度十大專輯。（圖／Hit Fm聯播網提供）



記者翁子涵／台北報導

由Hit Fm聯播網專業DJ群近來共同嚴選出的「Hit Fm年度十大專輯」，分別為：aDAN薛詒丹《孤獨金魚圖鑑》、icyball冰球樂團《我很抱歉》、JOLIN 蔡依林《Pleasure》、林宥嘉《Apples of Thy Eye》、洪佩瑜《開》、張震嶽《跟著感覺走》、落日飛車Sunset Rollercoaster《QUIT QUIETLY》、頑童MJ116《OGS》、盧廣仲《HeartBreakFast 傷心早餐店》、蘇慧倫《輕重Aftersun》。

▲▼張震嶽、林宥嘉也入選年度十大專輯。（圖／Hit Fm聯播網提供）



「元氣DJ」FIFI菲菲表示，JOLIN蔡依林擔任音樂總監，用自我生命體驗與學習，打造全新專輯《Pleasure》，這台《Pleasure》愉悅列車直搗樂迷內心深不見底、幽暗的濳意識大海，隨列車移動，匆匆撇見許多充滿嫉妒、憤怒、色欲、焦慮、過度驕傲，抑或是對金錢及權力崇拜的陌生人，最後發現每張面孔都是自己。JOLIN蔡依林表示，謝謝DJ跟歌迷們喜歡，很開心《Pleasure》專輯入選2025 Hit Fm年度十大專輯，「希望大家每一次聽到《Pleasure》專輯心情都可以很愉悅！」

林宥嘉也開心《Apples of Thy Eye》專輯成為2025 Hit Fm年度十大專輯，這張專輯每首歌都有被他賦予的角色，就像是每個人在上帝眼中都被視為很珍貴的寶貝。林宥嘉分享希望在2026年他的靈感可以多到滿出來，唱歌突飛猛進，「祝福大家幸福美滿！」

張震嶽以《跟著感覺走》成為2025 Hit Fm年度十大專輯，他表示這張專輯概念很簡單，想讓大家開心自在，無論是在開車、衝浪、旅行或何時何地聽都非常適合，張震嶽也期許自己在2026年能持續寫歌，他的腦海中還盤旋著很多旋律沒有具體呈現出來，希望他能把這些靈感拼湊完成，分享給喜歡他音樂的歌迷們。

