「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷　親曝被解雇真相

記者田暐瑋／綜合報導

美國加州迪士尼樂園知名的「壞皇后」表演者莎賓娜·馮·B（Sabrina Von B.）因完美重現動畫中的壞皇后形象一炮而紅，許多粉絲慕名而來，但日前突然宣布結束迪士尼的工作。近日她受訪時透露離職原因，是因為說錯一句話踩到高層地雷，才遭到解雇。

莎賓娜·馮·B近日受訪時，首次透露被解雇的原因，事件的起因發生於2025年9月，當時迪士尼宣布將毒皇后等角色調整為季節性限定出現，不少粉絲主動關心此事，她當時以角色身份回應：「如果你們想讓我全年出現，就去市鎮會堂（遊客服務中心）投訴！」這段互動被拍攝並上傳至社交媒體，引發廣泛關注。

▲莎賓娜在迪士尼飾演壞皇后一炮而紅。（圖／翻攝自微博）



迪士尼高層在得知此事後，認定莎賓娜的行為違反了公司的「守護演出」（Protect the Show）政策，該政策禁止演員在公眾場合干預公司決策或引導遊客行動，最終她於2026年1月突然收到解雇通知，結束了在迪士尼長達8年的演出生涯。

許多粉絲表達了對莎賓娜的支持，並批評迪士尼的做法過於嚴苛，網友留言指出，莎賓娜的表演不僅展現了角色的魅力，更為樂園增添了不少色彩。莎賓娜在訪談中表示，雖然對被解雇感到失望，但仍然感激這段經歷所帶來的美好回憶，正計劃在未來尋求其他表演機會，甚至考慮進軍百老匯，展現自己的才華。