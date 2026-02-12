記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星敖瑞鵬曾演出《白月梵星》、《朝雪錄》，人氣居高不下，好脾氣出了名的他近日卻被拍到怒吼影片，原來是遭私生飯圍堵車輛，頓時情緒失控，現場怒吼質問圍堵的私生飯，影片PO網後引起關注。

敖瑞鵬9日在上海出席品牌活動，車輛開到地下室時，突然出現多名私生飯圍堵車輛，部分人甚至攔車並進行拍攝，導致車輛無法通行，儘管工作人員多次勸阻，但還是無法驅趕私生飯，原定下午3點的活動行程被硬生生延誤15分鐘。

▲敖瑞鵬怒吼私生飯。（圖／翻攝自微博）



[廣告]請繼續往下閱讀...

敖瑞鵬下車時仍被一路追著拍，瞬間情緒失控，氣到手抖，現場用手揮開私生飯怒吼：「走！」與平日溫和的形象形成鮮明對比，對此，敖瑞鵬的工作室在事後發表聲明，強調「藝人從未在活動中有任何遲到行為。」這次因為私生飯耽誤工作，嚴正呼籲大家尊重藝人的隱私，抵制私生行為。

▲敖瑞鵬怒吼私生飯。（圖／翻攝自微博）



網友們紛紛對此事件發表看法，「太心疼敖瑞鵬了，這根本不是追星，而是騷擾」、「私生飯已經影響到了藝人的正常工作，呼籲大家理性追星」。事實上這已經不是敖瑞鵬被私生追趕的首例，2025年他被私生尾隨跟車，路途中多次惡意逼車，甚至拖行下車勸阻的工作人員，私生還長期蹲在他住處外偷拍，以及家門口架設錄音設備等行為，讓他不堪其擾。